Dünyayı bir kitaba sığdırdı

Baltık kıyılarından, İsrail’e, İngiltere’den Antarktika’ya kadar beş anakara üzerindeki farklı ülkelere seyahat eden Mustafa Tuğrul Edis gördüklerinden ilhamla kitap yazdı. “Yaşamak ya da Yaşadığını Sanmak” adlı kitabında pek çok farklı kavramı ele aldı.

İzmirli tekstil mühendisi ve yazar 56 yaşındaki Mustafa Tuğrul Edis, dünyanın dört bir yanındaki farklı ülkeleri gezip bu seyahatleri sırasında aldığı ilhamla kitap yazdı.Çocukluğu İzmir ve çevresinde geçen Edis Rumeli kökenli geniş bir aileden geldiğinden masallar, efsaneler ve öykülerle büyüdü. Babası şair ve öğretmen olan Edis, küçük yaşta yazmaya ve not almaya alıştı. 1981 yılında İzmir Atatürk Lisesi matematik bölümünden mezun oldu. Ege Üniversitesi'ni Tekstil Yüksek Mühendisi olarak bitirdi. Dergilerde şiirleri, denemeleri yayımlandı. İlk şiir kitabını 1998 yılında çıkardı. Sonraki yıllarda şiir kitapları ve paradokslar yazdı. 2006 yılında bir fotoğraf sergisi açtı. Uzun yıllar boyunca uluslararası faaliyet gösteren yabancı firmalarda görev aldı. Organizasyon, kalite, yönetim sorunları üzerine teori ve pratiği birleştiren, sonuç almaya ve sinerji oluşturmaya yönelik çalışmalarına hız verdi. Kültürünü artırmak, bilgi sahibi olmak ana fikri ile; Antarktika dahil beş anakara üzerinde farklı ülkelere seyahat etti. Üç okyanusa, çöllere, yağmur ormanlarına, dağlara, buzullara ve farklı şehirlere gitti.



İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri RAF mensubu Red Arrows gösteri pilotlarıyla hatıra fotoğrafı...

İMGELERİN GÜCÜ

Kültür zenginliğinin, müze ve zamanların insana ilişkin yaşanmışlıkların hayatı olgunlaştırdığı görüşünde ve inanışında. İmgelerin gücüne, düşünmenin engelleri aştığına, merak ederek yaşamanın insanı geliştirdiğine ve bir felsefesi olmanın da geleceğin bugünden atılan temeli olduğuna inanıyor. Deneyimlerini, düşüncelerini ve hayallerini paylaşmayı, sabırla bekleyerek keşfetmeyi sevdiğini anlatan Edis, "Başarının özüne yolculuğun, geleceği değiştirmek için birlikte çalışmak ve inanmak olduğu düşüncesiyle, amacına ulaşmak en büyük hedefidir" diyor.

TOLGA TEKİN