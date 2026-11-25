Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 sezonu lig aşamasının 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. Liverpool galibiyetinin ardından Shakhtar Donetsk'i de tek golle geçen sarı-lacivertliler, üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 8'e yükseltti ve lig aşamasında 16. sıraya yerleşti. Shakhtar Donetsk ise 4 puanda kaldı. VEDAT MURİQİ SAHNEYE ÇIKTI Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da net fırsatlar üretirken, 17. dakikada Kerem'in ortasında Muriqi'nin kaleciden dönen topu tamamladığı pozisyon, VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi. Devre golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda aradığı golü 56. dakikada bulan Fenerbahçe'de Greenwood 'un şutunda kaleciden dönen topu takip eden Vedat Muriqi, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-0'a taşıdı.

EMRE BELÖZOĞLU TARİHE GEÇTİ



Mücadele aynı zamanda iki Türk teknik adamın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldiği ilk maç olarak kayıtlara geçti; Arda Turan ve Emre Belözoğlu teknik direktör olarak rakip oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise kulüp tarihinde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev alan ilk isim oldu. Sarı-lacivertliler sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, İsmail, Kante, Greenwood, Oğuz, Kerem ve Muriqi ilk 11'iyle çıkarken; Shakhtar Donetsk Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Nazaryna, Santana, Ocheretko, Marlon, Newertton ve Traore kadrosuyla mücadele etti.