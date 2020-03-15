Mordan vazgeçemeyenler için uyumlu renkler

Ev dekorasyonunda mor tek başına güzel bir dekor yapabilir. Ancak bazı renk kombinasyonları ile daha hoş bir görüntü yakalamak mümkün. İşte dekorasyon önerileri...

Uzmanlar renkler hakkında bilgi verirken insanların bilinçaltını etkilediğini ve bu renkleri hayatımıza alırken kontrollü olmamız gerektiğini tavsiye ediyor.

DİNGİNLİK VERİR

Renklerin hangi anlamları taşıdığını bilerek yön belirlemek ve sadece ev dekorasyonu değil aynı zamanda yaşamımızın tüm evrelerinde renklerin anlamlarının farkında olarak, bize hissettirdikleri duyguları görmezden gelmeyerek bir yol haritası oluşturmak gerekiyor. Mor renk sakinliği artırıyor, insanda rahatlama dürtüsünü uyandırıyor. Bu yüzden stresli bir mesleği olan ya da günün koşuşturmacası altında ezilmiş ve konforu bir lüks olarak algılayan kişilerin evlerinin kapılarını açtıklarında mor bir dünyayla karşılaştıkları andaki hisleri paha biçilemez.

BİR DENGE OLMALI

Çocuk odalarından salona dek tüm odalarda rahatlıkla uygulanabilecek olan bu renk, kişiliğin bir aynası olarak tezahür edebilir, o yüzden bu renk paletinden esinlenerek adım atılmaya karar verildiğinde muhakkak mobilya ve aksesuvarların kendi aralarında bir dengesi olmasına dikkat edilmeli.

LÜKS VE İHTİŞAM

Çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından anlamlandırılan ve zenginliği simgeleyen mor renk, lüks ve ihtişamın rengi olarak bizleri karşılıyor. Bir nevi maddi gücü temsil eden mor, dekorasyonda da ışığıyla ve güzelliğiyle parlıyor. Fazlaca tercih edilen ve bu senenin trend rengi olan mor, güçlü duruşuyla ikilem yaratmaz, net fikirler verir. Dekorasyonla bir hobi olarak ilgilenen ya da bu işi meslek edinmiş kişiler, hayatlarının belli noktasında muhakkak mor renge yer verme çabası içerisine girmişlerdir.



BÜTÜNLÜK ALGISI OLMALI

Mor rengi odalarda kullanırken ana renk olarak mı yoksa ara renk olarak mı kullanılacağına karar verildikten sonra işe başlanması gerekiyor çünkü öyle alelade renk olmadığı için küçük bir sıçramada bile bütün görüntüyü etkileyebilir ve anlamsız forma kavuşturabilir. Mor renk, mavilerle, beyazlar, grilerle ve daha nice renklerle birleştiğinde oldukça ahenkli görünüm sunabilir yeter ki tercih edilecek formlar düzgün olsun, bütünlük algısı yaratılsın.

MELİH DEMİRTAŞ