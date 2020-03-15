Salonların Mavi Şimşek’i

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nda pasör çaprazı pozisyonunda görev alan 1.94’lük milli voleybolcu Meryem Boz, Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere birçok takımda forma giydi. Mavi renkteki saçından dolayı ‘Mavi Şimşek’ lakabını alan Meryem Boz, voleybol hayatı, özel yaşantısı hakkında Yeni Asır’a özel açıklamalarda bulundu.

● Voleybola nasıl başladınız?

- Çocukluk yıllarımda aklımda her zaman beyin cerrahı olmak vardı. Hayalim buydu. Ortaokul döneminde masa tenisi oynamaya başladım. Masa tenisine başlamamla beyin cerrahlığı hayalimden vazgeçtim. İki sene masa tenisi oynadım, ardından kort tenisine geçtim. Sonra voleybolu denemek istedim ve 2001 yılında Eskişehir DSİ Bentspor'da kariyerime başladım. Lise dönemimde ise İller Bankası oyuncusu oldum ve 13 yaşında Ankara'da yaşamaya başladım. Bu dönemde kaldığım lojmanda günlük tüm ihtiyaçlarımı kendim karşılıyordum. 'BİR HEDEFİMİZ VAR'



● Kariyerinde birçok takımda forma giydin? Senin için voleybol ne demek?

- 2008 yılında milli oyuncu oldum. Ulusal ve uluslararası birçok başarı elde bir ortam var. Takımımızın bir hedefi var. Umarım bu sezon tüm arkadaşlarımızla birlikte bu hedefe ulaşırız.

ÇOK İYİ HAZIRLANDIK

● Tokyo Elemeleri'ne performansınla adeta damga vurdun? Yarı finaldeki Polonya maçı çok heyecanlıydı. Bu maçla ilgili neler söyleyebilirsin?

- A Milli Takım olarak olimpiyatlara gitmeyi çok istiyorduk. Çok iyi hazırlandık. İlk maçta Almanya'ya yenilerek kötü başladık ancak daha sonra arka arkaya galibiyetler alarak gücümüzü ortaya koyduk. Yarı finalde Polonya ile oynadığımız maçın bende ayrı bir yeri var.



TÜRK KADINININ GÜCÜ

● Olimpiyatlara katılmamızın ardından neler hissettin?

- A Milli Takım olarak son dönemde önemli başarılar elde ettik. Olimpiyatlara katılma hakkı elde ederek Türkiye'ye umut olduk. Kadınlar olarak başardığımız şey kolay bir şey değil ve maçlara biz tek yürek olarak çıktık. Türk kadınının gücünü gösterdik. Olimpiyatlarda olacağımız için çok mutluyuz. Hedefimiz madalya ile dönmek. Orada tabii ki kürsüye çıkmayı istiyoruz. Çünkü olimpiyatların ötesinde bir yer yok. Olimpiyatlarda neden kürsüye çıkıp bayrağımızı dalgalandırmayalım?



MAVİ RENGİ SEVİYORUM

● Lakabın 'Mavi Şimşek'. Mavi renkteki saçlarının sana şans getirdiğini düşünüyor musun?

- Başarıyla gelen bir ilgi oldu sanırım çünkü ben 6-7 yıldır saçımı maviye boyatıyorum. Mavi rengi seviyorum ve yakıştığını düşünüyorum. Bana şans getirdiği gibi bir düşüncem yok. Olimpiyatlarda da mavi saçımla devam edeceğim.

● Voleybol dışında neleri yapmaktan keyif alıyorsun? Bateri çalmayı, yamaç paraşütü yapmayı çok seviyorum. Ayrıca araba kullanmaktan büyük keyif alıyorum. Araba konusunda pistlerde yarışmak istiyorum. Böyle bir hayalim var. Umarım bu hayalim gerçek olur.





SPOR AKADEMİSİ DE VAR

Memleketin Eskişehir'de Spor Akademisi kurdun. Akademideki hedefin nedir?

- Anne ve babaların ısrarı sonucu iki yıl sonrası için planladığım spor akademisini açtım. Akademide amacım, gelecek vaat eden sporcuları yetiştirmek. Kız çocuklarına sahip çıkmalıyız. Takım sporlarıyla birbirlerini desteklemeyi, hayat tecrübeleri farklı olsa da bir amaç etrafında olmayı, bencil davranmamayı öğrenecekler. Akademimizde başvurular önümüzdeki Mayıs ayında başlayacak. Başvurular meryemboz. com adresi üzerinden yapılacak. Genç kızlarımıza seslenmek istiyorum. Hayalleriniz, hedefiniz olsun. Bu hedefinizi gerçekleştirmek için çaba harcayın. Maddi imkanı elvermediği için spora gidemeyenlere de yardımcı olacağız. Topluma faydalı bireyler yetiştirmek konusunda benim de tuzum olmasını istiyorum.



'AYDINLILAR BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMASIN'

Şu anda Aydın BŞB'de oynuyorsun? Aydın BŞB ve gelecek yıllar için neler söyleyebilirsin? İLK yarı bitti, ikinci yarıya yeni giriyoruz. Önümüzdeki yılı düşünmem için daha çok erken. Aydın Büyükşehir Belediyespor olarak önümüzde bir hedef var. Bunu gerçekleştirdikten sonra önümüzdeki yılı o zaman düşünmeye başlayacağım. Aydınlılar her zaman bizi desteklemeye geliyor. Takım olarak bizi hiçbir maçta yalnız bırakmıyorlar. Yine aynı şekilde ikinci yarıda da bizim yanımızda olsunlar.

MEHMET KAVAS