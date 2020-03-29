Manikürlü tırnaklardan vazgeçmeye gerek yok

Kuaförler kapalı. Bu bakımsız olacağımız anlamına gelmiyor elbette. Sadece iş başa düşüyor. Bir kaç adımda profesyonel gibi manikür yapabilmek hayal değil

Bu dönemde güvenliğiniz açısından artık manikür yapmayı öğrenmeniz şart. Kusursuz görünen ellere ulaşmak için iki haftada bir manikür yapmanızı öneriyoruz. Evde manikür seti dahilinde mutlaka kütikül makası, metal törpü, sünger törpü ve tırnak etini geri itecek yumuşak uçlu bir çubuk bulundurmanızı öneriyoruz. Hadi başlayalım...





1: Törpü

MANİKÜR yapımı için öncelikle metal bir törpüye ihtiyacınız olacak. Metal bir törpü ile tırnaklarınızı şekillendirerek maniküre başlayabilirsiniz. Metal törpünüz yoksa sünger törpüleri de kullanabilirsiniz.

● Kare tırnak: Tırnaklarınızı çok uzatmamalı ve küt törpülemelisiniz.

● Oval tırnak: Eğer oval manikür yapmak istiyorsanız tırnak uçlarını yuvarlak törpülemelisiniz.

● Badem tırnaklar: Tırnaklarınızın yapısı uzunsa badem şeklinde törpüleyebilirsiniz.

● Kısa tırnak: Kısa tırnak manikürü en zor manikür stillerinden biri. Etlerini biraz geriye iterek tırnaklarınızı daha uzun gösterebilirsiniz. Genellikle açık renkli ojeler sürmelisiniz.



2: Prüzsüzlestirme

3 TARAFLI sünger tırnak törpünüzün yumuşak yüzeyi ile tırnaklarınızın yüzeyini törpüleyip ve parlatıcı tarafı ile cilalayabilirsiniz. Bu adımlar tırnaklarınızın daha parlak ve pürüzsüz görünmesine yardımcı olur. Eğer sürekli oje sürüyorsanız tırnağınızın üzerinde soyulmalar veya sarıya dönük bir renk değişimi normal. Sünger törpü sayesinde bu soyulmalardan kurtulabilirsiniz. Bu adımı metal törpüyle yapmamalısınız.



3: Yumusatma

EVDE manikür suyu hazırlamak çok kolay. Sıcak bir suyun içine parmaklarınızı sokun ve tırnak etleriniz yumuşayana kadar bekleyin. Manikür suyuna ne katılır diye merak ediyorsanız birkaç damla limon damlatabilirsiniz. Eğer ellerinin kurumasından şikayetçiyseniz manikür suyuna bir veya iki damla lavanta yağı da ekleyebilirsiniz. Duş aldıktan sonra tırnak etleriniz hala yumuşakken de manikür yapabilirsiniz.





4: Tırnak etleri

TIRNAK etleriniz yumuşadıktan sonra ellerinizi kurulayıp ve törpünün kenarı ile tırnak etlerinizi geriye doğru itin. Kullandığınız törpünün çok sivri olmamasına dikkat etmelisiniz. Tırnak etlerinizi sürekli kesmek bu etlerin uzamasına sebep olur. Bu yüzden manikür yapmaya yeni başlayanlara tırnak etlerini kesmek yerine geri itmeleri önerilebilir. Eğer kütiküller çok fazla duruyorsa, kütikül makası ile kesebilirsiniz. Bu aşamada, kullandığınız makasın temiz olmasına önem göstermeli ve çok derinden değil, sadece fazla olan eti kesmelisiniz. Evde tırnak bakımı yapmanın en güzel taraflarından biri hijyenik olması.



5: Besleme

MANİKÜRÜ bitirdikten sonra, el kremi ile ellerinizi yumuşatabilirsiniz. Krem emildikten sonra, tırnaklarınıza besleyici baz ojesi sürmelisiniz. Tırnak bazı hem ojenin uzun süre tırnağında kalmasını sağlıyor hem de oje ve tırnağın arasında koruyucu bir bariyer oluşturuyor. Oje sürmeseniz dahi besleyici baz ojeleri kullanarak tırnaklarınızın daha parlak görünmesini sağlayabilirsiniz.



6: Süsleme

ARTIK tırnaklarınızı renklendirip süsleyebilirsiniz. Oje kuruduktan sonra top coat uygulayıp ve profesyonel manikürün keyfini çıkarabilirsiniz.







