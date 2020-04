Okumak için bol vaktiniz var... Peki ya rahat bir köşeniz!

Evin sessiz bir bölümünde kendinize okuma alanı yaratmak için konforlu bir koltuk, iyi bir aydınlatma, raflar, rahatlatıcı aksesuarlara ihtiyacınız olabilir. Böylece okumayı daha keyifli hale getirebilirsiniz.

Okumanın hayatınızda önemli bir yeri varsa, kitap okumayı yalnızca plajda ya da boş vakitlerimizde gerçekleştirdiğiniz bir hobi olarak değil, yemek içmek gibi hayatınızdaki olmazsa olmaz eylemlerin arasında görüyorsanız, elinize aldığınız kitabı saatlerce bırakamıyorsanız, evinizde konforlu bir şekilde kitap okuyabileceğiniz bir alana ihtiyacınız var demektir. Evde kendinizi rahat hissettiğiniz bir alanda, bu kimi için oturma odasının bir köşesi kimisi içinse yatak odasında bir yer olabilir, konforlu bir koltuk, iyi bir aydınlatma, bir masa ya da sehpa gibi temel parçalar ve kütüphane, raflar, rahatlatıcı aksesuarlar ile saatlerinizi zevk içinde geçirebileceğiniz şık bir okuma köşesi yaratabilirsiniz.



SESSİZ BİR KÖŞE

Kitap okuma köşesini oluşturacağımız alanda en çok ihtiyacımız olan şey sessizliktir. Bu nedenle bu alanı oluştururken dikkat edeceğiniz ilk şey, bu kritere uygun bir yer sağlamak. Birçok insan evinin kütüphanesini oturma odasına yerleştirir ve kitap, gazete okuma işini de bu mekanda rahatlıkla gerçekleştirebilir. Ancak aile ya da ev arkadaşları nedeniyle kalabalık bir ev ortamına sahipseniz, oturma odasında televizyon, müzik gibi gürültülü yayınlar varsa oturma odası iyi bir kitap okuma köşesi yaratmak için ideal olmayabilir. Kendinize ait bir çalışma odası veya kütüphane odası varsa, okuma köşenizi de bu mekanda ayarlayabilirsiniz. O da yoksa, yatak odaları da kitap okuma alanları yaratmak için iyi noktalardan biridir.



RAHAT BİR KOLTUK

Konforlu bir kitap okuma köşesi için rahat bir koltuğa ya da sandalyeye sahip olmak önemlidir. Bu nedenle öncelikle ne tür bir oturağa sahip olmak istediğinize karar vermelisiniz. Belinizi ve boynunuz destekleyen ergonomik tasarımlı bir koltuk mu tercihiniz? Ya da ayaklarınızı uzatmanıza imkan sağlayacak bir kanepe mi? Ya da belki bir berjer ve puf ikilisi? Belki de okuma alanınızı oluşturmak için yere dağıtacağınız büyük minderler? Peki ya sallanır koltuk? Bu seçeneklerin her biri son derece cazibeli ancak seçiminizi yaparken önceliğiniz anlık konforun yanı sıra beden sağlığınızı korumanızı da sağlayacak bir oturak olmalı.



SEHPA

Koltuk seçimini yaptığımıza göre ikinci sırada yer alan mobilya parçamıza geçebiliriz. Koltuğunuzun yanına yerleştireceğiniz bir sehpa kitap okuma köşenize düzenli bir görünüm kazandıracak, bir şeyler yemek veya içmek istediğiniz zamanlarda size bu malzemeleri koyacağınız bir alan sağlamış da olacaktır. Sehpanızın üzerine varsa gözlüklerinizi, kalemlerinizi, defterinizi, telefon ve/veya tabletiniz vs. yerleştirebilir, istediğiniz zaman okuma köşenizden ayrılmadan not tutma imkanı da kazanabilirsiniz.



DOĞRU AYDINLATMA

Gündüz vakti yapılan okumalar için doğal gün ışığından daha iyisi yoktur. Bu nedende okuma köşenizi cam kenarına yerleştirmeniz bu anlamda büyük avantaj sağlayacaktır. Ancak suni aydınlatmaya ihtiyaç duyacaksınız lambayı yerleştirmek için kitabınızı aydınlatacak ancak üzerine gölge düşmesine neden olmayacak bir nokta seçmelisiniz. Sehpanın üzerine yerleştireceğiniz bir masa lambası, abajur ya da bir aplik bu iş için ideal olabilir. Okuma aydınlatması için beyaz ışıktan kaçınmakta fayda var, zira beyaz ışık gözü gün ışığını taklit eden sarı ışıklara oranla çok daha fazla yorar.



YUMUŞAK VE KONFORLU KUMAŞLAR

Temel ihtiyaçları sıralamayı bitirdiğimize göre gelelim konforumuzu daha da arttıracak lükslere. Lüks derken ürünlerin bedelleri değil keyfimizi artıracak detaylar önemli. Karmaşık olmayan desenler, nötr ya da koyu renkler ya da kendi en sevdiğiniz ve huzurlu hissetmenizi sağlayan favori renkleriniz, bu anlamda akıllıca seçimler olabilir. Ayrıca, belimizi destekleyen bir minder, üşüdüğümüzde bacaklarımızı örtebileceğimiz küçük bir diz battaniyesi oturduğumuz ya da uzandığımız yerde biraz kestirmek istersek çok faydalı olacaktır.



KÜTÜPHANE VE KİTAPLIKLAR

Evinde özel bir kitap okuma köşesi yapmaya niyetlenen bir kimsenin geniş bir kitap arşivine sahip olduğunu varsayarsak güzel bir kütüphaneye de ihtiyacı olacaktır. İç mimarlar, dekoratörler ve tasarımcılar tarafından dizayn edilen farklı tarzlara sahip evlerin kitaplıklarını inceleyebilirsiniz.

