Karantinada piyanosu hiç susmadı

Piyano çalmaya 6 yaşında başlayan Iraz Yıldız, yeni neslin ülkemizdeki en başarılı piyanistlerinden biri olarak kabul ediliyor. Genç sanatçı, Çukurova Devlet Konservatuvarı, Antalya Devlet Konservatuvarı ve Bilkent'teki eğitiminin ardından Brüksel Kraliyet Konservatuvarı, Rotterdam Codarts ve Paris'de Ecole Normale de Musique gibi dünyanın en saygın konservatuvarlarında eğitimine devam ediyor. 2018'de Fazıl Say'ın "China Rhapsody" adlı eserini Sony Classical icin Maestro Howard Griffits ve Viyana Radyo Senfoni Orkestrası ile kaydetmesiyle kariyerinin başında önemli başarılara imza atan Yıldız, 2007 Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde genç yetenek olarak seçildi. Bodrum D-Marin Turgut Reis 6. Uluslararası Klasik Müzik Festivali, Uluslararası İzmir Piyano Festivali gibi uluslararası saygın festivallerde performanslar sergileyen Iraz Yıldız, son günlerde dijital platformlarda yaptığı çalışmalarla da müziğini dinleyicileri ile buluşturmaya devam ediyor. Iraz Yıldız ile genç yaşta yakaladığı başarıları, Müziğini ve gelecek planlarını konuştuk.



ÜLKEMİZİN FAZLASI VAR

● Siz yurt dışında da eğitim aldınız. Ülkemiz ve yurt dışı müzik eğitimi arasında en belirgin farklar neler?

Bence ülkemizin yurt dışından geri kalan hiçbir yanı yok hatta fazlası var. Ben Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nde Prof. Ersin Onay'la çalışma şansı yakaladım. Sevgili Ersin Onay'ın yerini tutabilecek bir piyano hocasıyla da yurt dışında tanışmadım. Ülkemizde çok değerli hocalar var. Yeter ki öğrenciler çalışmaya istekli olsunlar. İyi piyano çalabilmek için o kadar uzağa gitmelerine gerek yok.



● Müzik eğitiminize ve kariyerinize baktığınızda şu ana kadar sizin için dönüm noktası olan an'lar hangileri?

16 yaşındayken ülkemizin en iyi quarteti olan Borusan Quartet ile Zurich Tonhalle'de Ulvi Cemal Erkin'in Piyanolu Quintet'ini seslendirdik. 2018'de Faıl Say'ın China Rhapsody adlı eserini Sony Classical icin Maestro Howard Griffits ve Viyana Radyo Senfoni Orkestrası ile kaydettik. Bunlar benim yaşımda bir müzisyen için çok önemli olaylar.







BİR ORKESTRA

● Piyano dışında başka bir enstrümana bu kadar tutkuyla bağlı olabilir miydiniz?

Piyano çalmaya çok küçükken başladım. Seçme seçeneğim yoktu fakat çalmaktan da çok keyif alıyordum. Piyanonun diğer enstrümanlardan şöyle bir farkı var; o bir orkestra. Orkestrada duyduğunuz her sesin piyanoda bir karşılığı var. Özellikle klasik dönem sonatlarını çalışırken tüm enstrümanları tek tek duyurmaya çalışıyorum. Sanırım piyanoya bu kadar bağlı olmamın sebebi de bu.



● Karantina döneminde piyanonuz hiç susmadı. Dijital platformda parmaklarınızdan dökülen notalarla dinleyicileri büyülemeye devam ediyorsunuz. Bu süreçte yer aldığınız projeler nasıl gelişti?

Menajerlik şirketim Pasion Turca'nın CEO'su Sinan Ufuk Nergis ile birlikte karar verdik. Örneğin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Muammer Sun'a ait 19 Mayıs Marşını Kıraç ile birlikte icra ettik. Kıraç İstanbul'da, ben de Antalya'da gerçekleştirdiğimiz performansları daha sonra dijital ortamda bir araya getirdik. Ya da "Iraz Goes To The Hollywood" konseptiyle, Karayip Korsanları, La La Land, Harry Potter ve Felsefe Taşı, Zorba, Interstellar gibi dünyaca ünlü ödüllü filmlerin müziklerini çaldım. Yunanistan'ın en önemli piyanistlerinden Andreas Boutsikakis ile Mikis Theodorakis'in 'Andrico's Ballad' şarkısını dijital ortamda düet yaparak seslendirdik. Şimdi de Abba'dan, Elvis Presley'ye, Bonnie Tyler'dan Queen'e kadar dünya müzik tarihine geçmiş eserleri dijital ortamda dinleyicilerle paylaşıyorum.



BİLGİSAYAR DA ÇALAR

● Sizce iyi bir tekniğe sahip olmakla iyi bir yorumcu olmak arasında ne fark var? Sadece iyi bir tekniğe sahip olmak iyi bir yorumcu olmak için yeterli mi?

İyi bir tekniğe sahip olmak zor eserleri çalmak için gerekiyor tabii. Fakat sadece iyi bir tekniğiniz varsa çaldığınız eseri aynı şekilde bilgisayar da çalabilir! Hem müzikalitenin hem tekniğin aynı anda ilerlemesi gerekir. Bana bazen soruyorlar bir eseri çalışmaya başlarken önce sadece teknik çalışıp üzerine müzikalite mi eklemeliyiz diye. Bu ikisinin aynı anda çalışılması, düşünülmesi gerekir ve ancak o zaman sonuç iyi olur.



ÖĞRENİYORUZ

● Piyano çalışırken sizi en çok ne motive eder?

Bir eseri çalışırken derinleşirim. Bu bazen günlerce sürer bazen de çok kısa sürede biter. Hepsi farklı deneyimler ve yolculuklar benim için. Çalışırken çok fazla sey öğreniyorum. Biz müzisyenler, iyi çalmayı kitaplardan değil, kendimizden öğreniyoruz. Çalışmalar bu yüzden önemli ve motive edici.







İLK KONSER İZMİR'DE OLSUN İSTİYORUM

● Pandemi sürecinin ardından sahnelere döndüğünüzde yeni projeleriniz neler?

İlk planım ülkemde olabildiğince fazla konser vermek. Bir albüm çalışmasına imza atmak. Prof. Ersin Onay eğitim hayatımdaki en büyük kazançlarımdan biri. Ben ülkemi, bayrağımı çok seven biriyim. Çok zengin bir kültüre sahibiz ve bu zenginliği de en iyi bildiğim sekliyle yani müzikle yurt dışında tanıtmak en büyük hedeflerimden biri. 2020 Ocak ayında Ahmet Adnan Saygun Merkezi'nde Maestro İbrahim Yazıcı ve Olten Filarmoni ile Tchaikovsky Piano Konçertosu'nu ve Bursa'da Maestro Antonio Pirolli ve Bursa Devlet Senfoni Orkestrası ile Beethoven İkinci Piyano Konçertosu'nu çaldım. Türkiye'nin en önemli orkestralarının bir parçası olmak beni çok mutlu ediyor. Umarım Pandemi dönemi ardından ilk fırsatta dijital platformda Yunanistan'ın en önemli piyanistlerinden Andreas Boutsikakis ile Mikis Theodorakis'in projesini iki piyano ile İzmir'de gerçekleştirip Ege'nin iki yakasını sanatla bir araya getiririz.



BURCU ILGIN