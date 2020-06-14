Cildiniz yaza hazır mı?

Son zamanlarda hepiniz mezoterapi kelimesini sıkça duyuyorsunuzdur. Botoks'tan sonra en popüler uygulamalardan biri. Bir diğeri de cilt bakım ürünlerinin reklamlarında duyduğunuz hyaluronic asit... Bu kelimelerin ne anlama geldiğini öğrenmek için Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanları Op. Dr. Osman Tan ve Doç. Dr. Önder Karaaslan ile buluştum. Mezoterapi hakkında hem bilgilendim hem de deneyimledim. Öncelikle hyalüronik asidin ne olduğunu açıklamak gerekirse kısaca cildin ve dokuların iyi yağlanmasına, nemli kalmasına yardımcı olan bir madde olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bir nemlendirici. Mezoterapi ise bu madde ile birlikte bazı vitamin, enzim ve amino asitlerle birlikte cildin orta tabakasına enjekte edilerek yaşlanmanın etkilerini azaltan bir bakım yöntemi.



DERİNLEMESİNE BAKIM

"Biz zaten cildimizi kremlerle nemlendiriyoruz, ne gerek var şimdi yüzümüze bir sürü iğne yaptırmaya" dediğinizi duyar gibiyim. Ben de Osman Bey'e aynısını söyledim. Ancak uygulama sonrası cildin 6 ay boyunca hiçbir bakıma ihtiyaç duymadığını öğrenince fikrim değişti. Özellikle haftanın 6 günü çalışan ve iki çocuk annesi biri olarak vakit konusunda epey sıkıntı yaşıyorum. Benim için bulunmaz bir fırsat. Ama siz diyebilirsiniz ki benim kendimle ilgilenmek için vaktim bol. O zaman da yüzeyden sürülen kremlerin çoğu zaman orta tabakaya kadar ulaşmadığını söyleyebiliriz. İşlem öncesi biraz stres yaptım sonuçta yüzüme çok ince uçlu ve küçük olsa da onlarca iğne batırılacaktı. Ancak uygulamadan yarım saat önce sürdükleri anestezik krem sayesinde sanırım çok da fazla bir şey hissetmedim. Lazer epilasyondan çok daha acılı değil açıkçası. Kesinlikle 6 aylık rahatlığa ve cildinizin onarılmasına değecek bir işlem. İşinizin olmadığı bir güne ayarlarsanız iyi olur çünkü ilk gün biraz kızarıklıklar oluyor. Ayrıca güneşe de çıkmamanız gerekiyor. İşlem öncesi merak ettiğim soruları Op. Dr. Osman Tan yanıtladı.



● Yaza girmeden önce ne gibi bir hazırlık yapmalıyız cildimize?

Yaz aylarına girmeden önce cildimizi yaz aylarına ve güneşin zararlarına karşı koruma altına almak zorundayız. Bunun için de işe cildimizin nem dengesini sağlamakla başlıyoruz. Bir de yaşla, yaşam tarzıyla, beslenme alışkanlıklarıyla ilgili ve güneşin zararlı etkileriyle cildimizde olumsuz değişiklikler oluyor.



● Nedir bu olumsuz değişiklikler?

Nem dengesi kayboluyor, ufak tefek güneş lekeleri olmaya başlıyor, cildin gözenekleri genişliyor, cildin elastin ve kolejen liflerden zengin içeriği kaybolmaya başlıyor ve kendini yenileme döngüsü sekteye uğruyor. Aslında biz bu döngüyü rutinine sokmak için müdahale ediyoruz.



● Ne yapıyorsunuz?

Mezeteropi yapıyoruz. Cildin orta tabakasına bir kolejen sentezini artırmak için tetikleyici olmak üzere, iki gözenekleri daraltması için, üç cildin nem dengesini sağlamak için, içeriğinde hyaluronic asit bulunan tetkiklerden, enzimlerden, vitaminlerden ve amino asitlerden zengin bir karışım enjekte ediyoruz. Bu enjeksiyon sonrasında cildin kaybettikleri yeniden cilde direkt olarak sağlandığı için bütün bu olumsuzlukları lehimize çevirmiş oluyoruz.

ÇOK İNCE UÇLU İĞNELER

● Nasıl enjekte edeceksiniz? Kaç iğne kullanacaksınız bu işlem için?

Çoklu iğneleme sistemi. O yüzden işlem biraz ağrılı olabilir. Bunun için çok özel lokal anestezik kremler yani uyuşturucu kremler sürüyoruz. Yeterli uyuşturma sağlanana kadar yaklaşık yarım saat kadar bekliyoruz. Sonrasında bu iş için özel olarak dizayn edilmiş çok ince uçlu enjektörlerimiz var. Yaklaşık 8 milim uzunluğunda ve 32 Ga3 dediğimiz tamamen bu iş için üretilmiş çok ince uçlu iğnelerle cildin orta tabakasına enjeksiyon yapıyoruz. O iğnelerin girişini bile hissetmezsiniz.



● Kaç tane uygulanacak?

Tüm yüzünüze uygulanacak. Alnınıza, göz kenarlarınıza özellikle elmacık kemiklerine, çene kısmına, katlantılı bölgelere sizde hasarlı olduğunu düşündüğünüz cildinizi yenilemeyi hedeflediğimiz tüm bölgelere uygulayacağız.



● Yıl bazında hangi dönemlerde yaptırmak gerekir?

Ciltle alakalı işlemler güneşin yoğun olduğu dönemlerde cilt yenileme yöntemlerinden uzak durmaya çalışıyoruz. Özellikle cilt iğneleme işlemleri ve mezoterapi işlemlerini yaz aylarına girişte ve yaz aylarından çıkarken yapmayı tercih ediyoruz. Mayıs, Haziran ayları bunun için çok uygun. Yazdan çıktık artık güneş geçti, Kasım ayı bu iş için uygun oluyor.

GERGİN BİR CİLT

● Mezoterapi botoks gibi bir yöntem değil mi ?

Aslında uygulama şekli aynı. Sadece katmanlar farklı. Botoksta bizim hedefimiz kaslardır. Mimik kasların hareketlerini bloklarız sonrasında mimiklere bağlı olan kırışıklıkları engellemeyi hedefleriz. Mezoterapide ise hedef bölgemiz derinin orta tabakası. Nemlenmesi için derinin orta tabakasına müdahale ediyoruz. Normalde ciltte de bulunan hyaluronic asit maddesinin ekstradan ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için enjekte ediyoruz. Aynı zamanda peptitler, amino asitler ve vitaminler de vererek orada nemlenmeyi ve lifting etkisi sağlıyoruz. Lifting gerginlik etkisi demektir. Gerginlik etkisi ile yüzümüz daha canlı görünüyor. Nem dengesini de koruduğumuz için güneşin etkileri, hava değişikliklerine karşı cilt kendini korunma altına almış oluyor.





Çoklu iğneleme yöntemiyle derinin orta tabakasına hyaluronic asit ile birlikte çeşitli enzimler ve amino asitler enjekte edillerek yapılan mezoterapi işlemi sonrası yüzünüzde kızarıklıklar oluşması normal. Ancak 2-3 saate kadar hiç bir şey kalmıyor.

20'Lİ YAŞLARDA BAŞLANABİLİR

● Peki bu işlemi yaptırmak için en uygun yaş nedir?

Cildimizi canlandırmak, yenilemek ya da tedavi ettirmek amacıyla kozmetik ürünlere çok başvuruyoruz. Dışarıdan kozmetik kullanımı bir derece fayda sağlıyor ama biz bu işlemle ürünleri cildin orta tabakasına enjekte ediyoruz. Bunu rutin bir cilt bakımı olarak düşündüğümüzde mezoterapi yöntemine artık 20 yaşını geçmiş herkesin belli aralıklarla belli dönemlerde başvurması gerekir.



● Ne kadar aralıklarla?

Cilt tipine ve yaşa göre yılda en az 2-3 seans yapılması gerekiyor. 30'lu yaşlarda ise yılda ikiye çıkıyor. 6 ayda 1 cildimizi yenilemek için iki haftalık aralıklarla 3 yada 4 seans yapılabilir.



YAZIN TRENDI DOLGU VE BOTOKS

● Yaza girerken başka hangi bakım işlemleri yapılabilir?

İnsanlar kendilerini yaza hazırlarken aslında eğlence ortamlarına ve beach'lere hazırlıyorlar. Ortamda güzel ve alımlı görünmeyi hidifliyorlar. Her dönem bir yaygın olan trendler var. Bizler aslında bilinçaltında medya ve sosyal medyadan ünlülerin hayatlarına ortak olduğumuz için onların çekici görünümlerine sahip olmayı amaçlıyoruz. Genel olarak bu işlemlerin en çok tercih edileni dudak dolgusu. İnsanlar yaz aylarının öncesi en çok dudak dolgusu için başvuruyorlar. Yine yüze dolgunluk kazandırmak üzere belirgin çene hatlarının olması, elmacık kemiklerinin çıkık, yanaklarının biraz daha çökük, kontörlerin biraz daha keskin olması günümüzün trendleri arasında. Bunları da dolgu uygulamalarıyla sağlayabiliyoruz. Ya da belli yaşlarda yanaklarda ortaya çıkan sarkmaları, yer çekiminin etkisini ortadan kaldırmak için yine ameliyatsız yöntemlerle bu etkileri geriye döndürebilmek için uygulamalar yapıyoruz.







PRP VE DERMAPEN İÇİN SONBAHAR BEKLEYİN

● Peki yaza girerken hangi uygulamaları yaptırmamalıyız?

Kesin sınırlar yok. Bizim tercih ettiğimiz bildiğimiz bazı durumlar var. Yaz aylarında en çok problem yaşadığımız şeyler güneş lekeleridir. Biz aslında cilt yenileme yöntemi olarak mikro iğneleme olarak da geçen dermaroller ve dermapen uygulamalarını sıklıkla tercih ediyoruz. Bu dermaroller ve dermapen uygulamalarını kendi kanımızdan elde ettiğimizden büyüme faktörlerinden zengin PRP olarak da bilinen trombositlerden zengin plazma ile kombine ederek uyguluyoruz. Çok sağlıklı ve yan etkisi az. Mucizevi bir cilt gençleştirme yöntemi. Ancak mikro iğneleme sistemi yüzümüzde ciddi anlamda epidermis denilen derinin yüzey tabakasında bir hasar oluşturuyor. Bu hasar da bizi güneşe karşı savunmasız bırakıyor. O yüzden mikro iğneleme sistemi uygulamalarını yaz aylarında yapmamak, sonbahara ve kışa bırakmak gerekiyor. Çünkü biz o hasara davetiye çıkartırsak sonrasında nasıl bir etki bırakacağını bilemiyoruz. O yüzden yaz aylarında dermapen ve prp uygulaması yapmayı tercih etmiyoruz.



● Makyaja ihtiyacı azaltır mı?

Evet bir nevi makyaja ihtiyacı ortadan kaldırmış oluyoruz. Çünkü daha canlı ve bakımlı bir cilde sahip olduğumuz için özellikle kapatıcı ve fondötene duyulan ihtiyaç azalıyor.

BURCU ILGIN