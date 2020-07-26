“Adrenalin değil keyif peşindeyiz”

Denis Suroji, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrenciyken başladığı yamaç paraşütü sporunu profesyonel olarak yapıyor. Hatta hayatını da bu spordan kazanıyor. Fethiye Babadağ'da eğitmen olarak hayatını sürdürüyor. İstanbul'da yaşayan Onur Puryaz da uçmaya üniversitede gönül verenlerden. Mesleği başka olsa da uçma sevdasından vazgeçmemiş hala hafta sonlarını yamaç paraşütü ile uçarak geçiriyor. Uçmak için pist pist dolaşıyor. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji mezunu Dora Göksal ise bir rekortmen... O da mesleği yerine uçmayı hayatının merkezine alanlardan. Fethiye Babadağ'da uçuş eğitimleri veriyor ayrıca yamaç paraşütü ile ilgili "Yamaç Paraşütü- Teori, Oyun, Deneyim" adlı bir kitabı da var... Rekor denemeleri yapsalar da onların asıl amacı ve tutkusu gökyüzü, özgürlük ve uçmak... 2200 metrede onların uçuş hazırlıklarına tanıklık ederken bir yandan da merak ettiklerimi sordum...



● Neden başladınız? Ne oldu da istediniz? Adrenalin tutkusu mu? Yamaç paraşütü tam bir adrenalin sporu değil. Daha çok keyif sporu. Biz yamaç paraşütüne başladığımızda. Havada kalmanın verdiği hissiyat yeni bir şeyler öğrenmenin verdiği mutluluk. Daha sonra ilerleyen seviyelerde sıcak hava akımıyla yükselip uzun mesafeler kat edebilme havada kalabilme, kuşlarla beraber uçabilme. Doğayı manzarayı çok farklı bir açıdan kendimizin kontrolünde olan bir araçla görmenin verdiği bir hazla bu sporu devam ettirebildik. İlk baştaki amacımız daha çok yeni bir şey öğrenmekti. Daha sonra ilerlettikçe daha uzun sürelere taşıdık. Hem kilometre olarak hem de süre olarak daha fazla yapabilmeye başladık.





HİÇ KORKMUYORUZ

● Yamaç paraşütü tehlikeli bir şey korkmuyor musunuz? Hiç korkmuyoruz. Çünkü bunu seviye seviye öğreniyoruz. Birden hızlı adımlarla seviyemizin dışında olan uçuş koşullarında kendimizi denemiyoruz. Aşama aşama yaptığımız zaman korkutucu bir spor olmuyor. Bizim için son derece zevkli bir spor. Hiçbir zaman korkulu anlar yaşayabileceğimiz durumlara kendimizi sokmuyoruz.



● Doğayı kontrol etmek zor ama... Onu boş yerde görebiliyoruz. Örneğin yağışlı havada asla uçmamamız lazım. Uçmuyoruz ama havadaysak da yağış bırakan bulutların görüntüsünden, hareket edişinden anlıyor ve ona göre erken ve güvenli iniş yapmaya gayret ediyoruz.



●İneceğiniz yer önemli mi? İneceğimiz yerin elektrik telleriyle çevrili olmaması lazım. Etrafının açık olması lazım. En azından bir futbol sahasının yarısı büyüklüğünde olmalı. Zeminin düz olması gerekiyor. Taşlık, kayalık yerler bizim için tehlikeli olabilir. İnişlerimizi çok yüksekten planlıyoruz. Ama bizim için kalkış daha önemli. Kalktığımız yerin de aynı şekilde açık olması, önünde ağaç çıkıntısının olmaması lazım. Zeminin taşsız ve biraz eğimli olması kalkışlarımıza yardımcı olur. Rüzgarı karşılaması önemli. Farklı rüzgar için farklı kalkış noktaları tercih edebiliyoruz. Çameli'ni eşiz kılan özelliklerinden birisi de farklı yönlerdeki rüzgara kalkış imkanı verebilmesi. Nerdeyse 360 derece esen rüzgarlarla buradan kalkabiliyoruz. O yüzden buraya geldiğimiz zaman biliyoruz ki rüzgar ne olursa olsun uçabileceğiz. Kalktıktan sonra uçuşumuzu rüzgara göre planlıyoruz.



ADIM ADIM EĞİTİM

● Kaç yaşında başlanır bu spora? Aslında yamaç paraşütünün bir yaşı yok. Sonuçta tepemizde bir paraşüt var ve rüzgarla oynayabiliyoruz. Bunu yerde de yapabiliyoruz. Yerde yapmak için bir yaş limiti yok. Minimumu 4-5 yaşındaki bir çocuk da 19 yaşında bir çocuk da oynayabilir. Bu temel kısmı... Uçuş kısmı ise tamamen ebeveynlere bağlı. Ama genelde 14-15 yaşından itibaren yapabilir.



● Belli bir ağırlığının ya da boyu uzunluğunun olması gibi kriterler var mı? Ağırlık önemli faktör. Herkesin paraşütü kendi ağırlığına göre. Önemli olan kişinin bilincinin açık olması .Uçma bilincinin yeterli olması. Başlangıçta çok kolay yerlerden yapılıyor bu spor 30-40 metreden kalkıp iniyor sürekli. O kısmı öğreniyor önce. O kısımda rahatladıktan sonra daha farklı yerlerden uçabiliyor ama başlangıç eğitiminde en önemli faktör eğitmen. İlk uçuşlar daima eğitmenin kontrolünde yapılıyor.



EĞİTMEN KONTROLÜ

● Eğitmen kontrolü derken birlikte mi uçuluyor? Eğitmen kontrolünden kastım öğrenciyle eğitmen arasında telsiz bağlantısı var. Dolayısıyla öğrenci kalkış, uçuş ve iniş esnasında daima eğitmen tarafından kontrol ediyor ve komutlar veriliyor. Öğrenci kendi karar vermiyor, komutları yerine getiriyor. Tek görevi bu. Başlangıçta hepimiz böyleydik. Bu şekilde öğreniyoruz.



● Öğrenirken sürekli piste gelmeye gerek var mı? Eğitim kısmı ilk başta bir kulüple, eğitmenle birlikte yapılması gerekiyor. Şehrinizde bir yamaç paraşütü pistinin olmaması, başlangıç pistinin olmaması çok sorun değil. Başlangıç kısmını daha farklı yerlerde öğrenip 1-2 haftalık eğitimlerle daha sonra kendi bölgenizde uçmaya başlayabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Dolaysıyla sizin bölgenizde başlangıç pisti yoksa başka yerlerde öğrenebiliyorsunuz.



PAHALI BİR SPOR

● Pahalı bir spor mu? Şu anda başlangıç eğitimleri 2000-3000 TL'nin üzerinde. Başlangıç eğitiminden sonra ki eğitim asla bitmiyor... Kendi uçuşlarını yaparken pilot bazı malzemelere ihtiyaç duyuyor. Koltuk, paraşüt, yedek paraşüt bu tarz ekipmanların toplam değeri 3000 Euro civarında. Bunların bir kısmı uzun süreli kullanılabilir hemen eskiyen şeyler değil. Oturak ve yedek paraşüt ama asıl uçtuğumuz yamaç paraşütü ekipmanımız belli bir üreden sonra eskiyor ve güvenlik sebepleriyle bunu değiştirmemiz gerekiyor. O da yaklaşık 2000 Euro civarında. Genel olarak da pahalı bir spor evet.



ÇAMELİ, UZUN VE HER YÖNE UÇUS İMKAN VERİYOR

Yamaç paraşütü deyince herkesin aklına Fethiye Babadağ geliyor. Siz neden Çameli'ni tercih ediyorsunuz? Yamaç paraşütü için çok bilinen popüler bir yer. Hatta zamanın da burada dünya kupaları da yapıldı. Dünya çapında bir yer. Babadağ'ın avantajı hızlı bir şekilde 2000 metreye çıkabilmemiz. Yolu var, denizin kenarında manzarası harika. Ama bu tarz uzun mesafe uçuşları sağlayamıyor bize. Babadağ'dan buradaki gibi uçuşları yapamıyoruz. Bu özelliği burayı daha eşsiz bir yer kılıyor.

Burcu ILGIN