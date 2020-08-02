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Haberler Pazar Kara Liste’ye 2 milyon izlenme

Kara ’ye 2 milyon izlenme

Kara Liste’ye 2 milyon izlenme
Giriş Tarihi: 2.8.2020

Güzellik sektörünün genç ve başarılı girişimcilerinden Neslim Güngen, şarkıcılık hayalini gerçeğe dönüştürdü. Müzik aşığı Güngen, ilk single çalışması "Kara Liste" ile sektöre adım attı. Kendi adını taşıyan güzellik merkezi zinciri ile tanınan Güngen'e, klibinde 28 kişilik ekip eşlik etti. Sözü Gökhan Şahin'e, müziği İrfan Özata'ya ait parçanın düzenlemesini ise Miraç Kutlu gerçekleştirdi. Emrah Özbilen'in yönetmenliğinde çekilen klip, Youtube üzerinde kısa sürede 2 milyon izlenme oranına ulaştı. Yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirdiği için oldukça heyecanlı ve mutlu olan Neslim Güngen, "Kara Liste"ye gösterilen ilgiden dolayı dinleyicilerine sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

■ ERCAN AKGÜN

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