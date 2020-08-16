Yaban hayatı keşfetmenin en güzel yolu seyahat

YELLOWSTONE MİLLİ PARKI, ABD

DOĞAL yaşam parkları kabul edilebilir olsa da hiçbir yer, hayvanların doğal yaşam alanları gibi olamaz ve hiçbir yerde onları doğadaki halleriyle göremeyiz. Ancak Yellowstone Milli Parkı sahip olduğu sıcak su kaynaklarının yanı sıra bizon, koyun, bobcats, elk (Kanada geyiği), çakal, dağ keçisi, Amerika geyiği, geyik ve ayılara da ev sahipliği yapıyor.,



KORUMA ALTINDAKİ PANDALARLA ÇALIŞMAK İÇİN ÇİN

Şu an dünya çapında yalnızca 1000 dev panda var ve bunların çoğu Çin'de bulunuyor. Xi'an'a gidebilir ve araştırmacılara yardım edebilirsiniz. Sığınaktaki gönüllülük programı, iki veya dört haftalık oturumlarla yürütülüyor ve doğrudan hayvanlarla çalışma fırsatı sunuyor. Şanslıysanız, biraz Çince bile öğrenebilirsiniz.



PENGUENLERİ GÖRMEK İÇİN ANTARTİKA

TATİLİNİZİ Kasım ve Mart ayları arasına denk getirmelisiniz çünkü Uluslararası Antarktika Tur Operatörleri Birliği'nin faaliyet gösterdiği tek zaman dilimi bu. Muhtemelen yolculuğunuz Arjantin'den başlayacak.

Fakat İmparator Penguenler'e ev sahipliği yapan Dawson-Lambton Buzulu'nu ziyaret ettiğinizde yaptığınız tüm kilometrelere değecek. Oradaki penguenler insanlardan korkmuyor.

Bu nedenle mesafenizi korumanız gerekiyor. Şanslıysanız şaşırtıcı fotoğraflara sahip olarak oradan ayrılacaksınız.



GOLDEN RETRİEVER FESTİVALİ İÇİN İSKOÇYA

İSKOÇYA Golden Retriever Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı bu festival, her yıl Temmuz ayında, bu cinsin menşeinin bulunduğu yer olan Invernesshire kentinde gerçekleşiyor. Gün, köpek şovu, ziyafet, dans ve hem insan hem de insan olmayan varlıkların doyasıya eğlencesiyle süsleniyor. 222'den fazla öpeğin katılımıyla tüylü kafalardan asla kaçamayacaksınız!



FİLLERLE BAĞ KURMAK İÇİN KUZEY TAYLAND

Elephant Nature Park'taki fil sürüsüyle tanışmak için Kuzey Tayland'a gidebilirsiniz.

Bir gece kalabileceğiniz gibi dilerseniz dört hafta boyunca park gönüllüsü olabilirsiniz. Park'ta fillerle zaman geçirmekle kalmayıp aynı zamanda yıllık ortalama 25 dönüm ağacın dikildiği yağmur ormanı restorasyonuna da katılabilirsiniz.



TAVŞAN ADASI İNŞOŞİMA, JAPONYA

Paskalya tavşanlarının tatil yeri! Japonya'nın İnşoşima adında tavşanlarla dolu bir adası ya da bir cennet diyebiliriz.

Yazarlar için sığınacak bir liman...

Adada avlanmak yasak, onları birer sokak hayvanı gibi düşünebilirsiniz.

Adada ayrıca otel, kamp alanı ve bir golf sahası var. Ama en çok tavşanlar!



BALİNALARI İZLEMEK İÇİN SİDNEY, AVUSTRALYA

AVUSTRALYA'NIN Sidney kenti, Mayıs ayının ortasından Aralık ayının başlarına kadar balinaları doğal yaşam alanlarında izlemek için uygun bir şehir. Bağımsız, çevre dostu bir akreditasyona sahip olan Sydney Whale Watching gibi bir şirket bulduğunuzdan emin olursanız tadını çıkardığınız çevreye zarar vermediğinizi bilmenin rahatlığını da yaşarsınız.