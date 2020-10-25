Gençlik aşısı nedir, nasıl yapılır?

Gençlik aşısı nedir?

Gençlik aşısı uygulamaları, iğne enjeksiyonu şeklinde uygulanan mezoterapi yöntemlerinden birisidir. Yaşa bağlı oluşan, ciltteki kırışma, sarkma ve deformasyonları tedavi etmeyi amaçlayan yaşlanma karşıtı bir yöntemdir.



Gençlik aşılarının içerisinde ne vardır? Etkileri nelerdir?

Temel element hiyalüronik asittir. Hyalüronik asit, normalde de vücutta bulunan, bağ dokusunun temel yapıtaşlarından birisidir. Cilde parlak renk, gerginlik, canlılık ve nem dengesini sağlayan faktörlerin başında gelir. Gençlik aşısı esasen bir dolgu materyali olmayıp akışkan yapısı sayesinde yüze nüfuz edip 'antiaging' işlevi görür, yeni bağdokusu yapımını tetikler.



Kaç yaşından itibaren gençlik aşısı yapılmalı?

Kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama 25 yaşından itibaren cilt hyalüronik asit miktarı azalmaya başlar. 35-40'lı yaşlardan sonra ise bu azalma hızlanır. Yüz cildindeki hidrasyon miktarının, gerim kuvvetinin ve parlaklığın azaldığının gözlendiği her yaşta uygulanabilir.



Nerelere uygulanabilir?

Cildinizde yaşlandığını hissettiğimiz her bölge potansiyel uygulama alanıdır. Ama sıklıkla yüz, boyun, dekolte bölgesi ve ellere uygulanmaktadır



Yan etkileri var mıdır?

Güvenli (onaylı, sertifikalı) gençlik aşısı kokteylleri genellikle protein ve nükleik asit içermediğinden yan etki (alerjik reaksiyon vb) gözlenmez. Hatta yan etkisi yok denebilecek kadar azdır. Medyada yer alan olumsuz vaka bildirimleri, genellikle alerjik yan maddeler ihtiva eden onaysız mezoterapi ürün uygulamalarına bağlı oluşmaktadır.

Etkisi ne zaman ortaya çıkar? Kalıcılığı ne kadardır?

Genellikle ertesi gün etki farkedilir miktarda gözlenir. Canlılık ve parlaklık 1 haftadan sonra belirginleşir. Beraberinde bol sıvı alımı, etki süresini uzatır. Parlaklık, gerginlik ve hidrasyon (nem) etkisi ortalama 6 ay kadar devam eder.

BURCU ILGIN