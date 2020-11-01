Ödüllü isimden dev tesis

AYVALIK zeytinyağının en önemli markalarından birisi olan yurt içinde ve yurt dışında bir çok ödüle layık görülen bir çok ülkeye kendi markası ile ihracat yapan Köklü Zeytin Zeytinyağı'ndan dev tesis. Ayvalık'ın Zeytin ve Zeytinyağı üretiminde, söz sahibi olan Köklü Zeytincilik, kaliteli ve hijyenik ortamda yaptığı üretimlerle, sadece Türkiye genelinde değil, Avrupa aldığı ödüller ile de biliniyor.

YILDA 3 BİN TON YAĞ

1937 Yılından beri aile şirketi olarak Ayvalık Ticaretine değer katan Köklü Zeytincilik, yeni üretim ve satış merkezini dualar ile açtı. Köklü Zeytincilik'in fabrika ve satış merkezinin açılışına Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve seçkin bir davetli topluluğu katıldı. Fabrika Açılışının ardından 2020 zeytin hasat yılının ilk zeytinyağı Ayvalık'ta Köklü Zeytinyağı Fabrikası'nda üretildi. Tesis 8000 m2 alan üzerine kurulu. Yıllık 3 bin ton zeytinyağı ve 600 ton zeytin işleme kapasitesine sahip. Tesiste ayrıca 2 adet taş değirmen kurulu olup geleneksel yöntemler ile taş baskı, soğuk sıkım zeytinyağı üretiliyor. Aynı zamanda tesiste organik zeytin ve zeytinyağlarının da üretimi yapılıyor. Köklü Zeytincilik Dedeleri 1922'de mübadeleyle Midilli'den Ayvalık'a gelip yerleşen Kürlek ailesi Ayvalık'ta da aile mesleği olan zeytinciliğe devam ederler. 2011 yılında perakende satışa artan talep doğrultusunda Ayvalık'ın 'Köklü'sü olduğu için Ayvalık Köklü markasını oluştururlar. Taş baskı naturel sızma zeytinyağı üretiminde kullandığı zeytinlerin toplama işlemi elle sıyırma ve makinalar ile yapılmaktadır. "Erken Hasat" edilip aynı gün içinde sıkım işlemi gerçekleştirilmektedir.