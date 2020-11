Tehlikeli güzellik tarihi

NEREDEYSE her yıl hem güzellik hem moda trendleri açısından değişiklik gösteriyor. Özellikle geçmişten bu güne güzellik trendleri son derece farklılaştı. Bildiğiniz gibi Rönesans Dönemi'nde balık etli vücutlar modaydı, kadınlar tüylerini almıyordu. 2000'lerin başında ise sıfır beden moda oldu. Bu sene ise ince bel ve geniş kalçalar yeniden moda oldu. Bir dönem ince kaşlar popülerken, daha sonra ise bu popülarite yerini kalın kaşlara bıraktı. Geçmişte ise bunlardan çok daha sıra dışı olan güzellik standartları bulunuyor. Bunları sıra dışı yapansa insanların bu güzellik standartlarına ulaşmak için bazı tehlikeleri göze almış olması.



İNCE BİR BEL

Bellerin inceltilmesi için kullanılan korselerin prototipleri Bronz Çağı'nda ortaya çıktı. Ancak farklı uzmanlara göre Avrupalılar on beşinci veya on altıncı yüzyılda kullanmaya başladılar. Trendin zirvesi Fransa Kraliçesi Catherine de 'Medici döneminde oldu. Bu dönemdeki korseler ise iç organlar üzerinde korkunç bir etkiye sahipti. Ancak kadınlar güzel gözükmek için bunları kullanıyordu.



KAŞLAR

Güzellik standartları söz konusu olduğunda muhtemelen şu ana dek en çok acıyı kaşlar çekti. Kaşlar konusunda güzellik algısı o kadar fazla değişti ve kaşlar o kadar fazla şekil değiştirdi ki... Örneğin, Antik Yunanistan'da, unibrow (tek kaş) denilen şey modaydı ve bir kadın buna sahip değilse, keçi kürkünden yapılmış özel bir "implant" kullanırdı. Ancak Ortaçağ'da Çinli kadınlar daha da ileri gitti. İkinci ve üçüncü yüzyıllarda çok renkli kaşlar moda olmaya başladı. O dönemin imparatorlarından biri, eşlerinin mavi-yeşil kaşlara sahip olmasını emretti. Bunu yerine getirmek içinse kadınların kaşlarını kazıması ve diğer ülkelerden ithal edilen pahalı mürekkep kullanarak yenilerini çizmesi gerekiyordu. Bu sadece imparatorun isteğini yerine getirmek için değil, aynı zamanda diğer insanlara ne kadar zengin olduklarını göstermek için yapılan bir şeydi. Çünkü bu mürekkebi sadece çok zengin insanlar karşılayabiliyordu. Ancak bu trend çok uzun süre devam etmedi ve doğal görünümlü kaşlar tekrar popüler oldu.



AÇIK RENK SAÇ

Petrarch'nın güzellik ve erdemin sembolü olan Laura sayesinde 15. yüzyılda açık renk saç moda oldu. Saçlarının açık renkli görünmesini sağlamak için kadınlar saçlarını boyadı. Ancak bu boyama işlemi şimdi olduğu gibi değildi. Çok daha uzun ve zorlu bir süreçti. On ikinci yüzyılın yazılı metinlerinden biri, saçın açılma sürecini 2 aşama olarak tanımladı. Birkaç bileşenden oluşan ilk karışım yapıldıktan sonra, saç 2 gün boyunca yapraklarla kaplanıyor, daha sonra karışım yıkanıyor ve 4 gün daha saça başka bir karışım uygulanıyordu.



BEYAZ DİŞLER

İngiltere'de George zamanında (Gürcü zamanları- 18. yüzyıl) yaşayan insanlar sadece cildini solgunlaştırmakla kalmadı, aynı zamanda dişlerini de solgunlaştırmak ve beyazlatmak için farklı yöntemler uyguladı. Bu yöntemlerden biri de, sülfürik asit içeren bir toz kullanılmasıydı. Tabii ki, bu diş minesine zarar veren bir durumdu. Ancak maddi olarak refah içinde olan bu insanlar diş hekimlerinin implant masraflarını karşılayabiliyorlardı. Waterloo Savaşı'ndan sonra, ölen askerlerin dişleri implant olarak kullanıldı. On dokuzuncu yüzyılın ikinci bölümünde porselenden yapılmış implantlar olmasına rağmen, bazı diş hekimleri bunları kullanmayı reddetti ve askerlerin dişlerini kullanmaya devam etti.



GENİŞ ALIN

On dördüncü yüzyılın sonunda, tarihçilere göre Bavyera Kraliçesi Isabeau, yüksek alın ve uzun ince boyun trendini belirleyen isim oldu. Güzellik standartlarını takip etmek içinse kadınlar alnındaki ve enselerindeki saçların bir kısmını kazırlardı. Hatta bazı kadınlar alınları daha geniş görünsün diye kaşlarını bile kazıyordu.



SOLUK TEN

Beyaz ten her zaman trenddi. Ancak on sekizinci yüzyılda İngiltere'de soluk ten modaydı. Cildi mümkün olduğunca solgunlaştırmak için, kadınlar kuru at gübresi gibi oldukça sıra dışı yöntemler kullandılar. Ancak en tehlikeli yöntem yüz boyama için kullanılan kurşundu. En büyük kurşun miktarı, kontrast oluşturmak için dudaklara ve yanaklara konulan kırmızı boyada idi. Ayrıca, kadınlar solgunluklarını vurgulamak için yüzlerinde damarlar çizer ve bunun için de mavi kalemler kullanırlardı.



UZUN TIRNAKLAR

Çin'de, uzun tırnaklar birkaç yüzyıl boyunca trenddi ve nedeni oldukça sıra dışıydı; bu tür tırnaklar, insanların elleriyle bir şey yapması gerekmediğini gösteriyordu çünkü onların hizmetçileri vardı. Ülkeyi neredeyse 3 yüzyıl boyunca yöneten Qing Hanedanlığı döneminde (yirminci yüzyılın başlangıcından önce), bu eğilim zirvede idi. Çok rahat değildi, bu yüzden tırnaklarını kırmamak için çok değerli taşlardan yapılmış kılıflar kullanıyorlardı.