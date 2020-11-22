Asyalı kadınların güzellik sırları

Özellikle temizlik ve nemlendirme cilt bakımının vazgeçilmezleri arasında... Asyalı kadınların beyaz ten ve pürüzsüz cilt için bazı formülleri bulunuyor.

"4-2-4" YÖNTEMİNİ KULLANIN

Bu yöntemde, cilde 4 dakika boyunca bakım yağıyla masaj yapılır ardından temizleme jeli ile cilt 2 dakika boyunca temizlenir. Daha sonra ise 4 dakika boyunca cilt su ile durulanır.



YEŞİL ÇAY VE NANENİN FAYDASINDAN YARARLANIN

Nane ve yeşil çay, cilt bakımında kullanılan bitkilerdendir. Birçok kozmetik ürününün içeriğinde de yer alan nane ve yeşil çay ile alternatif cilt bakım maskeleri yapabilir, yeşil çayı tonik olarak kullanabilirsiniz. Düzenli kullanımda yeşil çay, cildinizin daha sağlıklı görünmesini sağlayacaktır.



YIL BOYUNCA GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

Cildi güneşin zararlı etkilerinden korumak için, güneş kremleri yalnızca yaz aylarında değil, diğer mevsimlerde de kullanılmalı. UV olarak bilinen zararlı güneş ışınları ciltte renk değişikliklerine, erken yaşlanma belirtilerine ve ilerleyen safhalarda ise cilt kanserine neden olabilir. Bu nedenle size uygun koruma içeren güneş kremlerini yıl boyunca kullanmalısınız.



HAFTADA BİR KEZ CİLT BAKIMI YAPIN

Cildinizin daha sağlıklı görünmesi ve cilt kusurlarının gitmesi için düzenli olarak cilt bakım maskesi uygulamak şart. Bu nedenle en az haftada bir kez cilt bakımı yapmalısınız. Cilt tipinize uygun olarak alacağınız ürünleri uygularken, öncelikle hafif dokulu olanlardan başlamalısınız. Daha sonra biraz daha yoğun kıvamlı olanları, son olarak ise kremleri uygulayabilirsiniz. Bu şekilde uyguladığınız ürünler cildinize daha kolay nüfuz eder.



ÜRÜNLERİ CİLDİNİZE KÖPÜRTEREK UYGULAYIN

Özellikle Asya'da pek çok kadın ürünleri ciltlerine ovalayarak uygulamak yerine köpürtmeyi tercih ediyor. Bu şekilde ciltteki kan akışı hızlanıyor ve cilt daha canlı gözüküyor. Ürünleri özel ağ şeklindeki süngerlerle köpürtüp de uygulayabilirsiniz.



PİRİNÇ SUYUYLA DAHA PARLAK BİR TEN

Pirinç suyu yüzyıllardır kullanılan cilt bakım ürünlerinden biri. Cildin rengini açmak ve kusursuz bir görünüm elde etmek için kullanılan pirinç suyu özellikle Asya'da tercihe dilen uygulamalardan biri. Düzenli olarak cildinize pirinç suyu uygulamak, cildin renk tonunu eşitler ve daha parlak bir görünüm kazandırır.



YAĞLARI CİLT VE TIRNAK BAKIMINDA DA KULLANIN

Cilt bakım yağlarını yalnızca yüzünüze değil, cildinize de uygulayabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı, avokado yağı gibi organik yağları cilt bakımında kullanabilirsiniz. Özellikle A ve E vitamini içeren yağlar, cildinizi yeniler ve daha sağlıklı bir görünüm elde etmenizi sağlar. Ancak hatırlatmakta fayda var; tüm bunları denemeden önce cilt tipinize en uygun bakımı bulmak için mutlaka bir dermatoloğa danışın.