Burcu Ilgın soruyor Önder Karaaslan ve Osman Tan yanıtlıyor

KAŞ ARASI DERİN ÇİZGİLERİM VAR, NE YAPILABİLİR?

Devamlı kaşları çatma mimiği yapma neticesinde her iki kaş arasında dikine kırışıklıklar, derin çizgilenmeler oluşur. Genellikle 2 dik çizgi şeklinde oluşur. Kremler vs gibi uygulamalar ile yok edilemez. İlk başta botoks uygulaması yapılır. Mükerrer botoks uygulamaları ile çizgiler yumuşar, sıklıkla kaybolur. Ancak botoks uygulamasına rağmen tam olarak açılamamış derin kırışıklıklar ancak kişinin kendi yağ dokusu veya sentetik dolgular ile düzeltilebilir.



MEME UCUM İÇERİ ÇÖKÜK, DÜZELTİLİRSE EMZİREBİLİR MİYİM?

Değerlendirmek lazım. En ileri (Tip 3) meme ucu içeri çökmesi var ise süt kanalları oldukça kısadır ve meme başını içeri çekmiştir. Meme ucunu dışarı çıkarmak için bu hastalarda süt kanallarını kesmek gerekir. Bu hastalar öncesinde de işlem sonrasında da maalesef emziremezler. Ama estetik olarak meme ucu tabii ki dışarı çıkarılabilir.



SÜREKLİ BOTOKS YAPTIRIYORUM GÖZ KAPAĞI AMELİYATI OLABİLİR MİYİM?

Botoks uygulaması göz kapağı fazlalığı olan hastalar için kısmen rahatlatıcı bir prosedür olarak uygulanmaktadır. Kaşlar kaldırılarak geçici bir rahatlama sağlanır. Ancak hasta göz kapağı cerrahisi (blefaroplasti) olacak ise, kaşların normal yerinde olması beklenir. Ona göre ameliyat planı yapılmalıdır. O nedenle botoks yapılmış hastalarda göz kapağı cerrahisi yapılacak ise sıklıkla botoks etkisinin geçmiş olması arzulanır.

MİNİ KARIN GERME İLE GEBELİKTE OLUŞAN ÇATLAK İZLERİM GİDER Mİ?

Mini karın germe, tam karın germeden çok daha kısıtlı bir alanda dokuların kaldırıldığı, fazla doku atılmayan, göbek yeri değiştirilmeyen bir işlemdir. Gebeliğe bağlı oluşan çatlaklar sıklıkla göbek altında yaygın şekilde oluşurlar. Mini karın germe ile vücuttan uzaklaştırılan kadın derisi ile bu çatlaklar sıklıkla tamamen uzaklaştırılamaz. Genellikle 'tam karın germe' gereklidir.



KEPÇE KULAK AMELİYATI SONRASI KAÇ HAFTA BANDAJ KULLANMAK GEREKİR? KULAK BANDAJI KULLANMASAM OLUR MU?

Kepçe kulak cerrahisi ile verilen kulak şeklini korumak ve kıkırdaklar sabit bir halde şekillenene kadar kulak bandajı kullanmak elzemdir. Dünyada çok değişik uygulamalar vardır. Bazı ülkelerde bu süre çok daha uzun tutuluyor. Ama ülkemizde genellikle 4 hafta bandaj kullanımı yeterli görülmektedir.