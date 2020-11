Efsane şarkıların hüzünlü hikayeleri

THE TEMPTATİONS / "I WİSH IT WOULD RAİN"

The Temptations'ın "I Wish It Rain Rain" in trajik hikayesi söz yazarı Rodger Penzabene ile ilgili. Şarkının kaydından önce, Penzabene, karısını bir başkasıyla yakaladı. Rodger Penzabene eşinin onu aldatmasına o kadar üzüldü ki, duygularını bir şarkıda ortaya çıkardı. Şarkı 1967'de kaydedildi ve yayınlandı. Ne yazık ki Penzabene şarkısının başarısına tanık olamadı. Penzabene, eşinin onu aldatmasını hazmedemedi ve intihar ederek hayatına son verdi.



AEROSMİTH / "DUDE LOOKS LİKE A LADY"

Söz yazarı Desmond Child, yazmalarına yardımcı olması için davet edildiğinde Aerosmith, şarkının müziği üzerinde çalışıyordu. Grup, şarkıcı Steven Tyler dışında yabancı yazarlara pek sıcak bakmıyordu. Tyler, Child'a yazdığı "Cruisin 'For The Ladies" adlı bir şarkı gösterdi ve Child ona şarkının ismini çok beğenmediğini söyledi. O zaman Tyler, orijinal başlığın "Dude Looks Like A Lady" olduğunu ve bunun bir barda otururken yaşadığı bir deneyimden geldiğini anlattı. Şarkıcı, uzun sarı saçlı bir kadın olduğunu düşündüğü bir kişiye baktığını ancak aslında o kişinin Motley Crue'dan Vince Neil olduğunu fark ettiğini söyledi. Grup Neil ile alay etmek için "bu adam bir hanımefendiye benziyor" diye slogan atmaya başladı, böylece bir şarkı duydu. Tyler, Neil'in daha sonra şarkıyı öğrendiğini ve içindeki mizahı takdir ettiğini söyledi.



LED ZEPPELİN / "ALL MY LOVE"

Efsanevi grup Led Zeppelin'in "All My Love" şarkısı, bir aşk şarkısı gibi görünüyor. Ancak aslında ardında yıkıcı bir hikayeyi gizliyor. Şarkı grubun efsane vokalisti Robert Plant'in henüz 5 yaşındayken mide virüsü nedeniyle ölen oğlu Karac Pendragon için yazıldı. Şarkıda; doğum, yaşam, ölüm ve yeniden doğuma vuru yapılıyor. Şarkı ayrıca introsuyla büyülüyor. Plant, daha sonra bir röportajda şarkıyla ilgili olarak "Bence Karac aile olarak bize neşe veriyordu ve bununla gurur duyuyordu. Çılgın bir şekilde hala ara sıra bunu yaptığını düşünüyorum."



MİCHAEL JACKSON / "BİLLİE JEAN" "BİLLİE JEAN",

Michael Jackson'ın en sevilen şarkılarından biri. Şarkının arkasındaki hikaye ise korkunç. Efsaneye göre Jackson, çocuğunun babası olduğunu iddia eden bir kadından mektuplar alıyordu. Mektup yazarı, sürekli olarak Jackson'a olan sevgisini dile getirirken, onu onunla bir hayata başlamaya da ikna etmeye çalışıyordu. Jackson mektuplardan o kadar rahatsız olmuştu ki, onlar hakkında sık sık kabus görüyordu. Bir gün Jackson; aynı kadından bir mektup, fotoğraf ve silah içeren bir kutu aldı. Kadın, Jackson'dan kendisini öldürmesini istedi. Mektuba göre o da kendisini ve bebeğini öldürecekti ve böylelikle başka bir hayatta birlikte olabileceklerdi. Bu korkunç olay, Jackson'a yaşadıklarını aşmak ve dolaylı olarak kadına hitap eden bir şarkı yazmak için ilham verdi.



THE FRAY / "HOW TO SAVE A LİFE" FRAY'İN

"How To Save A Life" şarkısı bir döneme büyük damga vurdu. Klibiyle de herkesi duygulandıran şarkının arkasında da oldukça duygusal bir hikaye var. Şarkıcı ve söz yazarı Isaac Slade; hastalığı olan çocuklara yardım amaçlı bir kampta çalıştıktan sonra bu şarkıyı yazmış. Slade, "Eşleştirildiğim çocuklardan biri bir müzisyendi. Ben, burada korunaklı bir banliyöde yaşıyordum. Ancak o sadece 17 yaşındaydı ve hayatta kalmak için mücadele ediyordu. Kimse onu nasıl kurtaracağını bilmiyordu" dedi. Şarkı hit olduktan sonra Slade, bu şarkının insanlara hissettirdiklerinin altında ezildiğini söyledi.



BONNİE RAİTT / "I CAN'T MAKE YOU LOVE ME"

Bonnie Raitt'in yürek burkan "I Can't Make You Love Me" şarkısını şarkı yazarları Mike Reid ve Allen Shamblin yazdı. Shamblin bir röportajında şarkı hakkında konuşurken; ilhamın zor bir boşanma sürecinden yeni geçmiş evsiz bir adamın hikayesinden geldiğini söyledi ve ekledi; "Bir köprünün altında, Nashville şehir merkezine yakın bir yerde yaşayan bir adam vardı. Karısının onu köprünün altından almaya geldiğini ve boşanmak için adliyeye götürdüğünü söyledi. "Sarıldık, ağladık, sonra boşandı" "dedi. Ardından ise bana ilham veren o cümleyi kurdu; "Biliyorsun, bir kadının seni sevmesini sağlayamazsın."



VAN HALEN / "JUMP"

Van Halen'in en büyük single'larından biri olan "Jump" beklenmedik bir hikayeye dayanıyor. Şarkının sözleri, gitarist Eddie Van Halen'in ikonik solosunu dinledikten sonra şarkıcı David Lee Roth tarafından yazıldı. Roth müziği dinleyince aklına, intihar etmek için kuleye çıkan bir adamla ilgili gördüğü bir haber geldi. Roth bu olay üzerine düşündü. Aşağıda bekleyen kalabalıktan en az birinin adama "Atla" dediğinden emindi. Şarkı da böyle ortaya çıktı.



THE BEATLES / "LET IT BE"

Paul McCartney'nin klasik Beatles şarkısı "Let It Be" annesiyle ilgili gördüğü bir rüyadan ilham aldı. McCartney, o sırada alkol ve uyuşturucuyla mücadele ediyordu. Bu kişisel mücadele o kadar derinleşmişti ki; uzun bir geceden sonra eve geldi ve uyuyakaldı. Uyandığında, 14 yaşında ölen annesini gördüğünü fark etti. McCartney bu konu hakkında şunları söylemiş; "Annemi gördüm. Yüzü, özellikle gözleri tamamen berraktı. Bana çok nazikçe ve güven verici bir şekilde; 'Bırak artık' dedi. Çok güzeldi. Harika bir duyguyla uyandım. Gerçekten hayatımın bu zor noktasında beni ziyaret etmiş gibiydi ve bana şu mesajiı vermişti; "Savaşma, yalnızca dene her şey yoluna girecek"