Kore’den dünyaya yıldız yağmuru

TWICE

JYP Entertainment tarafından 2015'te kurulan TWICE adlı k-pop kız grubu, toplamda 9 üyeden oluşuyor. Kurulduktan bir yıl sonra yayınladıkları "Cheer Up" adlı tekli şarkılarıyla ünlenen TWICE, Gaon Digital Chart'ta "Yılın En İyi Single'ı" seçildi. Ardından Twicecoaster: Lane 1 adlı EP albümleri, 2016 yılının en çok satılan K-Pop kız grubu albümü oldu. Grubun Japonca albümleri de bulunuyor. TWICE Blackpink ile sık sık anılan bir grup çünkü her iki grup da diğer birçok K-Pop grupları arasındaki rekabetten başarıyla ayrılıyor.



BTS

Big Hit Entertainment tarafından 2013'te kurulan BTS, K-Pop grupları arasında en bilinenlerden biri. Hemen her şarkısıyla dünya üzerinde pek çok ülkenin müzik listesine giren BTS K-Pop müziğinde pek çok alanda en'lerin ve ilk'lerin sahibi oldu: "en yüksek liste başarısı ve en fazla satan K-Pop albümü sahibi", "24 saat içinde en fazla izlenen K-Pop müzik videosu", "U.K. Official Albums Charts'a girmeyi başaran ilk sanatçı" gibi... Şimdilerde ise Grammy'ye aday gösterilen BTS, bu zamana kadar aldığı 51 ödülle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısa sürede büyük başarılara imza atan grup için ülke askerlik yasasını yeniden gözden geçirdi. Güney Kore parlementosunun verdiği karara göre, BTS üyeleri 30 yaşına kadar askerlikten muaf tutulacak.



iKON

iKON, YG Entertainment tarafından kuruldu ve ilk stüdyo albümü "Welcome Back"i 2015'te piyasaya sürdü. Grup, "My Type" adlı şarkısıyla 2015 Melon Müzik Ödülleri'nden 5 ödülle birden döndü. Grubun fanlarına (fandom) ise "ICONIC" deniyor.



Big Bang

2011'de MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Sanatçı ödülünü kazanan Big Bang, "Sunset Glow", "Last Farewell" "Tonight" gibi pek çok hit şarkıya imza attı. YG Entertainment tarafından 2000'de kurulan grup, bir süre kariyerlerine solo devam etse de 2013'te tekrar bir araya geldi. Ayrıca Big Bang'in iki dünya turu da bulunuyor.



Red Velvet

S.M. Entertainment tarafından 2014'te kurulan K-Pop kız grubudur. "Red" kelimesiyle grubun cesur ve canlı yönü simgelenirken "Velvet" ise zarif ve feminen tarafını temsil eder. İki kez dünya turu yapan grup, ilk albümü "The Red" ile "Billboard 2015 En İyi 10 K-Pop Albümü" listesinde yer aldı.



Girls Generation

S.M. Entertainment tarafından 2007'de kurulan K-Pop kız grubudur. Dünya çapında en çok tanınan K-Pop grupları arasında yer alan Girls' Generation'ın Korece kısaltması SNSD'dir. Grup, 2009'da "Gee" adlı şarkılarıyla Güney Kore'de son 10 yılın en ünlü şarkısına imza attı. 2012'de 30 milyon dijital tekli ile 4,4 milyon albüm satışı gerçekleştirerek büyük bir başarıya elde etti. Aynı yıl grubun bir alt grubu "Girls' Generation-TTS" adıyla kuruldu.



Blackpink

Blackpink, K-Pop türü müziğin en merak edilen grupları arasında yer alıyor. Hemen her K-Pop grubunda olduğu gibi Blackpink'in de fandomlarının özel bir adı bulunuyor: Blink. Blackpink Blink, Black'in bl'si ve pink'in ink'i bir araya getirilerek oluşturulmuş bir isim ve "parlamak" anlamına geliyor. Blackpink, 2016'da YG Entertainment tarafından kurulan bir K-Pop kız grubu. YouTube'da en çok abonesi olan blackpink, K-Pop 'un kız grupları arasında en bilinenlerinden biri. Grup, "Playing with Fire" adlı şarkısıyla Billboard dijital şarkılar dünya listesinde birinci olarak başarısını kanıtladı. Ayrıca grubun dünyaca ünlü sanatçılarla yaptığı düetler de büyük beğeni kazandı.