Lena Kovacevic: Türk kahvemi İzmir’de yudumlamak için sabırsızlanıyorum

Balkanlar'ın yıldızı Lena Kovacevic Belgrat'tan kısa sürede sesini Avrupa'ya ve ülkemize duyurmuş bir ses. Klasik piyano eğitimi ardından, caz müziğe olan tutkusu ile ülkesinden ayrılıp konservatuvar için Hollanda'ya giden Lena Kovacevic'in Hollanda Kraliçesi Beatrix için verdiği konser, müzik kariyerindeki başarılardan sadece biri... Kariyerinde büyük hit şarkılara imza atan sanatçının "Zauvek" teklisi radyolarda kısa sürede 1 numaraya yerleşti ve ülkenin en popüler şarkılarından biri haline geldi. Sırasıyla "Spavej Mi" 2017, "Run Away" 2017, "Cafe" 2017, "French Cafe" 2018, "Dubine" 2019, "Samo D Mi Je" 2019 single çalışmaları ile müzik dünyasında fırtınalar estiren sanatçı 2019'da "Pozuri" şarkısı ile Balkanlarda büyük bir başarıya imza attı. Ülkemizde de geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı Karantina döneminde Barbaros ile birlikte Instagram canlı yayını ile evlerimize konuk olmuştu. Lena Kovacevic, kariyerini ve gelecek planlarını anlattı...

TÜRKLERE MÜTEŞEKKİRİM

● Türkiye'de çok fazla bir hayran kitleniz var. Sizi Türkiye medyasında da sık sık görüyoruz. Türkiye ile kurduğunuz bağ ile ilgili neler söylersiniz?

Bunu sonsuza dek sürecek güzel bir dostluğun başlangıcı olarak görüyorum ve büyük bir heyecan duyuyorum. Türkiye benim için çok özel bir ülke. Radyolarda şarkılarım çalıyor, sosyal medya üzerinden Türkiye'deki hayranlarımdan çok güzel mesajlar alıyorum. Yaptığım röportajlarla müziğimi daha iyi anlattığım ve Türkiye'deki dinleyicilerin kalbinde de bir yer bulduğum için müteşekkirim. Bunda hem Türkiye'de hem de Balkanlarda çok iyi bilinen şirketim Pasion Turca'nın payı büyük. Sürekli yeni projeler üzerine konuşuyoruz ve sizlere yeni şarkılar sunmak için sabırsızlanıyoruz.



İZMİR'İN GÜZEL MANZARASI

● "Cafe" şarkınız Balkanların ardından Avrupa'da da en sevilen şarkılarınızdan biri oldu. Peki siz bir kahve olsaydınız hangisi olurdunuz mesela daha önce hiç Türk kahvesini denediniz mi?

Sanırım bol şekerli bir Türk Kahvesi olurdum. Türk lokumlarını, özellikle tatlılarınızı çok seviyorum, eğer beni mutlu etmek istiyorsanız geleneksel bir tatlınızı ikram etmeniz yeterli. Daha önce Türk kahvesi tattım ama İzmir'in güzel manzarasına karşı denize bakarak, şekerli bir Türk kahvesi yudumlamak için sabırsızlanıyorum.

● Aslında tiyatroseverler için soyadınız hiç yabancı değil. Babanız Duşen Kovacevic başta olmak üzere sanatçı bir aileden geliyorsunuz. Bugün geriye dönüp baktığınızda müzik kariyerinize ailenizin etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ailemin de sanatla ilgilenmesi benim için her zaman bir avantaj oldu. Bu konudaki eğilimimi gördüklerinde daha küçük bir çocukken piyano dersleri almaya başladım. Annem müziğe aşık bir kadın. Konservatuvara girmemde, müzikle ilgili tüm çalışmalarımda bana her zaman destek oldu ve beni yüreklendirdi. Teyzem de çok başarılı bir opera sanatçısı. Kısacası müzikle profesyonel anlamda ilgilenmeye karar verdiğimde ailemi buna ikna etmeye çalışmadım bile. Caz müziğine tutku ile bağlıyım. Babam dramaturg. Yazdığı tiyatro oyunları dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de sahnelendi.

BARBAROS İLE DÜET YOLDA

● Yakında yeni bir şarkı müjdesi var mı?

Yeni projeler var ve özellikle Türkiye ile ilgili olanlar beni çok heyecanlandırıyor. Önümüzdeki günlerde Barbaros ile ortak bir şarkı kaydetmeye hazırlanıyoruz. Pandemi nedeniyle net bir tarih veremesem de hem Türkiye hem de Sırbistan'daki dinleyicilerimiz için birlikte bir şarkı seslendirme fikri bugünlerde yüzümü güldürüyor. Ayrıca yakın zamanda vizyona girecek bir filmde rol aldım ve şarkı söyledim. Filmin adı"It's Not Bad To Be Human". Türkiye'de bir prömiyer yapmanın yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki film festivallerinde de gösterilmesini umuyoruz.



● Başladığınız günden bu yana müzik kariyerinizi birkaç cümle ile nasıl özetlersiniz? Bundan sonraki hayallerinizde başka neler var?

Ben gerçek bir hayalperestim. Mesela en çılgın hayallerimden bazıları "Cafe" şarkımın Afrika'daki en önemli radyo istasyonlarından birinde yayınlanması. Kariyerim boyunca yolumun kesiştiği herkese minnettarım. Benim için hayatın kaynağı duygu ve müzik. Bunu yaptığım iş aracılığıyla insanlarla paylaşmak çok değerli.

● 2020 yılı tüm dünyada korona virüs etkisinde geçiyor. Bu durum sizi ve kariyerinizi etkiledi mi?

Üretmeyi etkilemese de sahnede dinleyicilerle canlı canlı bir araya gelmemizi olumsuz etkiledi. Ben bu süreçte sahnede olmasa da her gün şarkı söylemeye devam ettim. Evdeki mini stüdyomda kendime müzikal bir dünya kurdum. Hatta kendi kendime karaoke yaptım. Ben bu süreci tazelenmek ve yeni projeler için enerji toplamaya çalışarak değerlendirdim.

"TAM BİR MASKE BAĞIMLISIYIM"

Yorumculuğunuz kadar güzelliğiniz ile de çok konuşuluyorsunuz. Bir kadın olarak güzellik sırlarınız neler?

Güzellik ve estetiğe çok düşkünüm. Tam bir güzellik meraklısıyım, çocukluğumdan beri güzellik ürünleri ile ilgileniyorum ve en büyük sırrım cilt maskeleri diyebilirim. Cildinize iyi gelen cilt maskesini bulduğunuzda ve bunu düzenli bir şekilde kullandığınızda çok daha iyi gözükebilirsiniz. Kısacası ben bir maske bağımlısıyım.

BURCU ILGIN