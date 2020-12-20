Kışın da balkon keyfini sürdürün

MANZARAYA KARŞI YEMEK

Uygun masa ve sandalye tercihi ile küçük veya büyük farketmeksizin bütün kapalı balkonlar da yemek yemeye elverişli bir hale getirilebilir. Kapalı balkonunun iç açıcı bir manzarası varsa sandalyeleri bu manzarayı seyredecek şekilde konumlandırmanızı da öneririz.





NEFES ALMAK İÇİN KAHVE KÖŞESİ

Tarzınıza uyan küçük bir masa ve iki tabure veya sandalye ile kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu köşe, pratik kullanımlı bir alan olacaktır. Burada kısa süreli misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz gibi, çalışmaya ara verdiğinizde kısa bir nefes almaya da çıkabilirsiniz.



ÇAMAŞIR ODASI OLARAK İDEAL

Avantajlı bir manzarası olmayan ve küçük kapalı balkonunuzu çamaşır odası olarak kullanarak hem bu alanda bir takım kalabalığı depolayabilir hem de çamaşırlarınızı yıkayıp temiz çamaşırlarınızı gün ışığından yararlanarak kurutabilirsiniz.



KIŞ KEYFİ

Kapalı balkon kullanımının en büyük sebeplerinden biri, balkonu kış mevsiminde de devamlı olarak kullanabilmektir. Piyasada kolaylıkla bulabileceğiniz elektrikli soba veya modern şömine modelleri arasından seçim yaparak kapalı balkonunuzu çok daha keyifli bir yere dönüştürebilirsiniz. Bu sıcacık alan kitap okumak, dizi izlemek, sohbet etmek gibi pek çok ev içi aktivitesinin odak noktası olacaktır.



ÇALIŞMA ODASI

Özellikle de evden çalışanlar için son derece uygun olan bu dekorasyon fikri, evin gürültüsü ve kalabalığı gibi dikkat dağıtıcı etkenlerden uzaklaşıp odaklanmayı sağlar. Balkon boyutları gözeterek yerleştirilmiş konforlu bir masa ve sandalye ile özgür bir çalışma ortamı elde etmek oldukça kolay. Kapalı balkon ile oluşturulmuş, bol güneş alan çalışma odasının evin içindeki çalışma alanından çok daha ferah ve rahat olacağına emin olabilirsiniz.





KÜÇÜK BİR BAHÇE

Bol miktarda çiçek ve ev bitkisi ile hem ev dekorasyonunuzu görsel olarak zenginleştirecek hem de hobilerinizi sürdürmenize yarayacak bu uygulama ile doğal dekorasyon stiline göz kırpabilirsiniz. Dekorasyon tarzınıza uyan saksılar, aparatlar ile bu alanı detaylandırabilirsiniz.

SALINCAKTA YORGUNLUK AT

Kapalı balkonuna yerleştireceğin konforlu bir salıncak ile kendinize günün stresinden ve yorgunluğundan arınabileceğiniz bir alan yaratabilirsiniz. Balkonunuzun boyutlarına bağlı olarak birden fazla kişilik ya da tek kişilik salıncaklar ile oluşturacağınız bu alanda dinlenmek, kahve içmek oldukça huzurlu olacaktır.

MELİH DEMİRTAŞ