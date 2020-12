Maskenin ardındaki hikaye

HALLOWEEN (1978)

Korku filmleri arasında önemli yer tutan Halloween filminin ana karakteri Michael Myers için ucuz bir maske satın alınmak istendi. Bunun için Hollywood'daki Bert Wheeler'ın dükkanına gittiğinde sanat yönetmeni maskeyi kendi yüzüne denedi, bir de ek seçenek olarak palyaço maskesi satın aldı. Zaten korku filmlerinin vazgeçilmezi palyaçolardır bu yüzden ek seçenek akıllı bir tercih olmuş diyebiliriz. Ama Myers'ın görünüşü hakkında dikkat edilmesi gereken en önemli şey, Kirk'ün Jamie Lee Curtis'in (filmde Laurie Strode rolünü canlandırdı) peşine düşmüş gibi görünmemesidir. Aslında maske sanki hiç kimseye benzemiyor. Maske, sadece yönetmenin beyaza boyadığı ve daha eşsiz bir görünüm için göz deliklerini genişlettiği ifadesiz bir cephe. Ve bu haliyle bile korkunç...



THE SİLENCE OF THE LAMBS (1991)

The Silence of the Lambs (Kuzuların Sessizliği) de şüphesiz kült korku filmleri arasında yer alıyor. Filmin maskesiyle tanınan ikonik karakteri Hannibal Lecter için sert görünümlü bir maskeye ihtiyaç duyuldu. Bunun için prodüksiyona Ulusal Hokey Ligi'nde gördüğünüz birçok kaleci maskesinin arkasındaki adam olan Ed Cubberly'nin adı verildi. Cubberly'den "insanları ısırarak dolaşan bir şizofreni"yi yansıtması istendiğinde çözüm basitti. Dr.Lecter için; son derece sinir bozucu, ağız deliğinin üzerine çubuklar yerleştirilmiş eski hokey kaleci maskelerinin alt yarısı kullanıldı. Hapishane hissini gerçekten sağlamlaştırmak için cam elyafı orijinal kahverengi/ yeşil renginde bırakmak bile Cubberly'nin fikriydi.



EYES WİTHOUT A FACE (1960)

1960 yapımı Eyes without a Face (Çehresiz Gözler) filminde Edith Scob'ın canlandırdığı Christiane karakteri, bir trafik kazasında korkunç bir şekilde yüzünün şekli bozulunca dar ve ifadesiz bir maske takmak zorunda kalıyordu. Bu sebeple de Christiane'yi canlandıran oyuncu Edith Scob, çekim günü bitene kadar maskeyle dolaşıyordu. Ayrıca yemeklerini pipetle yiyebiliyor ve maskenin sert cephesi yüzünden konuşamıyordu. Bu da kendisini ekipten soyutlanmış gibi hissetmesine yol açıyordu. Tüm bunlara rağmen Scob, kendisini kısıtlayan bu maskenin performansına gerçekten yardımcı olduğuna inanıyor. Zaten Scob'un performansının Eyes Without a Face'in korku türünde bir kilometre taşı olmasına yardımcı olduğunu söyleyebiliriz.



YOU'RE NEXT (2011)

Genelde 2000'ler öncesi korku filmleri maskelerinden söz ettik ama şimdi biraz görece yakın zamana göz atalım. 2011 yapımı You're Next filminde bir grup maskeli saldırgan, bir aileyi bir araya getiren buluşma zamanında dehşet saçıyor. Bu basit bir korku filmi gibi gözüküyor ama o kadar basit değil. Katillerin kullandığı tilki, kuzu ve kaplan maskeleri kendi başlarına bile dehşet verici ve gerçekçi. Zaten bu, yönetmen Adam Wingard'ın özel olarak vurguladığı bir şeydi. Ve sonuç olarak ortaya dehşet verici maskeler takan, gerçek hayatın içinden cesur bir katil grubu çıktı. Maskeler aynı zamanda her katilin kişiliği hakkında daha fazla fikir veriyordu. Wingard da "Hepsinin benzersiz kişilikleri var ve bunu ortaya çıkarmak ve vurgulamak için uygun şekilde giyindiler" diyerek bunu onaylamıştı.



Phantom of the Opera (1925)

İfadesiz maske yıldızı Lon Chaney, Phantom of the Opera'nın 1925 versiyonunun ilk yarısında oynadığı zamanlar zaten başlı başına ürkütücü bir karakterdi. Ancak Mary Philbin'in canlandırdığı Christine Daae karakteri Chaney'nin maskesini kaldırdığında asıl dehşet o zaman ortaya çıkmıştı. Maskeleme sahnesi izleyiciler için o kadar travmatikti ki, filmin galası sırasında insanların gerçekten bayıldığına dair raporlar bile var.