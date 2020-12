Müzik zevkiniz kişiliğinizi ele veriyor

Küresel müzik dinleme uygulaması Deezer tüm dünyada 2020 yılında en çok dinlenenleri araştırdı. Ayrıca her kullanıcının kendine has "Müzikal Hayvan İkizi" için en çok dinlediği şarkıların ritimlerini analiz edildi ve kullanıcılarının çoğunun kedi olduğu keşfedildi. Dinleyicilerinin çoğu bir kedinin dakikadaki kalp atışına benzer şekilde ritmi dakikada 131-132 vuruşa ulaşan parçaları ve sanatçıları dinlemeyi sevdiklerini gördü. Dolayısıyla siz de yılın en çok dinlenen 3 şarkısını sevdiyseniz, muhtemelen siz de içten içe bir kedisiniz. Tüm dünyadaki ortalama müzikal BPM'ye (dakika başı vuruş sayısı) bakıldığında kedilerin 131-132 ile hayvanlar aleminin zirvesine tırmandığı görüldü. Zürafalar 140- 149 BPM ile ikinci sırada yer alırken, köpekler 127-128 ile üçüncü sırada yer aldı.



TÜRKİYE'DE MÜZİK DİNLEME SÜRESİ YÜZDE 35 ARTTI

BU yılın karantinanın ve sosyal mesafenin yılı oldu. Online müzik yayınları birçok kişinin bu süreci daha rahat geçirmesine yardım etti. Türkiye'de bu yıl en çok dinlenen parçaların iyimser, ancak yine de özlemle dolu. Ayrıca dinleyiciler ilham, kişisel gelişim ve eğlence için podcast'lere yöneldi.



TÜRKİYE'DE 2020 YILINDA EN ÇOK DİNLENENLER

EN ÇOK DİNLENEN İLK 10 SANATÇI

1 Ezhel

2 Murda

3 Sagopa Kajmer

4 Reynmen

5 Bilal Sonses

6 Gazapizm

7 Ben Fero

8 Sezen Aksu

9 Zeynep Bastık

10 Müslüm Gürses



EN ÇOK DİNLENEN İLK 10 ŞARKI

1 Unutulacak Dünler- Gazapizm

2 Bi Sonraki Hayatımda Gel- Murda/Ezhel

3 AYA- Murda/Ezhel

4 Leila- Reynmen

5 EH BABA- Murda

6 Dolunay- Enes Batur

7 Galaksi- Ece Mumay

8 Nimet- Didomido , Eglo G

9 Dance Monkey- Tone and I

10 Felaket- Ezhel



EN ÇOK DİNLENEN İLK 3 PODCAST

1 Merdiven Altı Terapi / 2 Kendine İyi Davran / 3 Nasıl Olunur



GLOBAL EN ÇOK DİNLENENLER LİSTELERİ

EN İYİ 10 ULUSLARARASI SANATÇI

J Balvin/ The Weeknd /Bad Bunny /Dua Lipa /Billie Eilish /Lady Gaga /Anitta /Eminem/ Ed Sheeran /Ariana Grande



EN İYİ 10 ULUSLARARASI KADIN SANATÇI

Dua Lipa /Billie Eilish /Lady /Gaga /Anitta/ Ariana Grande /Rihanna /Sia/ Beyonce /Nicki Minaj /Karol G



TREND BELİRLEYEN SANATÇILAR

The Weeknd / J Balvin / Os Barões Da Pisadinha / Lady Gaga / Justin Bieber / Ninho / Henrique & Juliano / Ze Neto & Cristiano / Marília Mendonça / Maes



EN ÇOK SÜPER FAN'A SAHİP SANATÇILAR

Eminem / BTS / Beyonce / Queen / The Beatles / David Guetta / Maroon 5 / AC- DC / Shakira / Justin Bieber



EN İYİ 10 ULUSLARARASI ERKEK SANATÇI

J Balvin / The Weeknd / Bad Bunny / Eminem / Ed Sheeran / Queen / Ozuna / Justin Bieber / Daddy Yankee /Drake



EN ÇOK DİNLENEN 10 ŞARKI

Dance Monkey - Tones and I Blinding Lights - The Weeknd Roses (Imanbek Remix) - SAINt JHN Don't Start Now - Dua Lipa Tusa - Karol G, Nicki Minaj Ride It - Regard The Box - Roddy Ricch bad guy - Billie Eilish RITMO (Bad Boys For Life) - Black Eyed Peas, J Balvin Say So - Doja Cat



EN ÇOK DİNLENEN 10 ALBÜM

After Hours - The Weeknd When we All Fall Asleep, Where Do We Go?- Billie Eilish The Kids Are Coming- Tones and I Shoot For The Stars Aim For The Moon - Pop Smoke Please Excuse Me For Being Antisocial - Roddy Ricch Hot Pink - Doja Cat Fine Line - Harry Styles Future Nostalgia - Dua Lipa Chromatica - Lady Gaga Music To Be Murdered By -Eminem