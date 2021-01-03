Kaslı vücut gerçeği: Protein tozu

Artık erkekler kadar kadınlar da kaslı vücutlara sahip olmayı arzuluyor. Bu sebeple kas yapmak için özel sporlara olan ilgi arttı. Kas çalışan sporcular günlük protein ihtiyaçlarını karşılamak için et, süt ve yumurta gibi gıdalar tüketmesi gerektiği artık herkes tarafından biliniyor. Ancak bazen yiyerek ve içerek yeterli proteini almak mümkün olmaz.

SADECE SPORCULAR İÇİN

Günde 10 yumurta ve 1 kiloya yakın tavuk yediğinizi düşünün, "yok artık" dediniz değil mi? İşte bu yüzden protein tozu çok tercih ediliyor. Bununla birlikte protein tozu nedir, protein tozu zararları nelerdir ve protein tozu nasıl kullanılır gibi konular protein tozu alırken çokça araştırılıyor. Protein tozu zararları nelerdir ve protein tozu nasıl kullanılır konularını anlatmadan önce protein tozu nedir öğrenelim. Vücut geliştiren sporcuların daha hızlı ve etkili bir şekilde kas yapmak için kullandıkları besin takviyesine protein tozu denir. Protein tozu gündelik olarak az protein alanlar için değil, kas çalışan ve gündelik protein miktarına yiyerek ve içerek ulaşamayan sporcular içindir. Protein tozunun farklı çeşitleri vardır. Bu çeşitler arasındaki fark ise nasıl ve hangi ham maddelerden yapıldığıdır.

ÇEŞİTLERİ HAMMADE BELİRLER

✔ Whey protein tozu: Whey proteini, peynirin mayalanması sırasında oluşan peynir altı suyu kullanılarak imal edilen bir proteindir. Piyasada izole whey ve konsantre whey protein tozları bulunmaktadır. İzole whey, içinde neredeyse hiç şeker ve karbonhidrat barındırmaz. Kas çalışmadan önce veya sonra kullanılabilir. Çünkü hızlıca kana karışır ve sindirimi kolaydır. Konsantre whey, suda çözülme özelliğine sahip bir protein tozudur. Kandaki amino asit seviyesini arttırır. Fakat tüketildikten yaklaşık 1 saat sonra etkisini kaybeder. Ayrıca içerisinde karbonhidrat ve yağ barındırır.



✔ Kazein (süt proteini): Kazein suda çözülmeyen bir protein tozu çeşididir. Vücutta çok yavaş sindirilir ve etki etmesi yaklaşık olarak 6 ila 8 saat sürer. Bu nedenle gece uyumadan önce tüketilir.



✔ Yumurta proteini: Whey protein tozuna göre vücutta daha yavaş sindirilen yumurta proteini, yumurtanın beyazından üretilir. Ancak toz formda üretilmez, pişirilerek tüketilir.



✔ Soya proteini: Az tüketilen soya proteini, çoğunlukla vegan ve vejetaryenler tarafından tercih edilir. Soya proteini, kan damarlarını genişletir ve kasların iyileşme süresini hızlandırır. Böylece kasların gelişmesinde büyük rol oynar.



ZARARLARINI BİLMEKTE FAYDA VAR

PROTEİN tozu, arkadaş tavsiyesi veya konuyla ilgili bilgisi olmayan kişilerin önerisiyle kullanılmaması gereken bir besin takviyesidir. Kas gelişimi konusunda çok faydalı olan protein tozu, spor yapan herkes tarafından kullanılmamalıdır. Protein tozu kullanmak isteyenlerin uzman görüşü alması gerekir. Aksi takdirde bazı sağlık sorunları ortaya çıkabilir.



✔ Kemik erimesi: Protein tükettikçe kandaki asidik oranı artar. Vücudumuz bu asidi dengelemek için kemikteki kalsiyumu kullanır. Aşırı protein tüketimi ise kemikte bulunan tüm kalsiyumu harcar ve kemik erimesi sorununun ortaya çıkmasına neden olur.

✔ Karaciğer hastalıkları: Vücutta gereğinden fazla protein bulunduğunda karaciğer çok daha fazla çalışır. Bu da karaciğer hastalıklarının yaşanmasına sebep olur.

✔ Kalp rahatsızlıkları: Protein tozu tüketildiğinde vücutta bulunan protein miktarı ani iniş çıkışlar yaşar. Bu da kalp büyümesi gibi ciddi sorunlara yol açar.



4 FARKLI ŞEKİLDE KULLANIM

Protein tozu nasıl kullanılır? Protein tozu kullanmak isteyen kişilerin kesinlikle bilmesi gereken bir şey de; protein tozu nasıl kullanılır konusudur. Protein tozu günde dört farklı şekilde kullanılabilir.

● İlk olarak sabah uyandığımızda aç olduğumuz için kullanabiliriz. Çünkü protein olmadan kaslarımız, enerji için vücudumuz tarafından tüketilir. Uyanınca tüketeceğimiz protein tozu ile bu durumun yaşanmasını engelleyebiliriz.

● İkinci olarak spordan önce protein tozu tüketerek kas çalışırken yaşanacak olan mikro hasarı önleyebilir ve kasların onarılmasını sağlayabiliriz.

● Üçüncü olarak spordan sonra protein tozu tüketilmesi çok önemlidir. Çünkü bu safhada kaslar besinlere karşı oldukça hassastır. Spordan sonra tüketilen protein tozu kasların oluşması ve onarılması konusunda büyük rol oynayacaktır.

● Son olarak gece uyumadan önce protein tozu tüketmek büyük önem taşır. Gece yaklaşık olarak 7-8 saat uyuyoruz ve bu sırada hiçbir şey yiyemediğimiz için kaslarımız besinsiz kalıyor. Bu nedenle gece uyumadan önce yavaş sindirilen bir protein tozu kullanmak da fayda var.