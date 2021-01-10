Paula Barrera: ‘Ülkenizi, Türk dizilerinden tanıyorum’

Aslen Kolombiyalı olan ve genç yaşına rağmen dünyayı dolaşarak yaptığı gösterilerle geçimini sağlayan Paula Barrera (23), aylardır İzmir'in işlek noktalarındaki trafik ışıklarında yaptığı top gösterileriyle pek çok kişinin dikkatini çekiyor. 5 senedir sokaklarda becerilerini sergileyen Latin gösterici 4 ay önce Afrika'ya gidecekken korona virüsten kaçmak için rotayı Türkiye'ye çevirdi. 1 ay İstanbul'da kaldıktan sonra İzmir'e demir attı. Haftanın 5 günü sürücülerin karşısında şovunu sergileyen Paula'nın hedefi, ömrü yettiği sürece dünyayı gezebilmek.

● Ne kadar zamandır sokak gösterileri yapıyorsun? 14 yaşımdayken evimden ayrıldım. 5 yıldır hem seyahat ediyorum hem de gittiğim ülkelerde gösteriler sunup para kazanıyorum.

KÜLTÜRÜ ÇOK SEVDİM

● Hangi ülkeleri dolaştın?

İtalya, Sırbistan, Ukrayna, Slovenya, Arnavutluk, Ekvator, Peru, Bolivya, Paraguay, Arjantin ve Brezilya'dan sonra Türkiye'ye geldim. Aslında önce Afrika'ya gitme planım vardı. Ancak korona virüs salgını nedeniyle 26 Ağustos'ta yönümü Türkiye'ye çevirdim. Afrika'ya ne zaman giderim bilmiyorum ve ama burada olmayı çok sevdim.



● Afrika'dan sonra gitmek istediğin başka bir yer var mı?

Hindistan ve Vietnam. Doğruyu söylemek gerekirse tüm dünyayı dolaşmak istiyorum ama ömrüm buna yeter mi bilmiyorum.



● Türkiye'ye ilk gelişin mi?

Evet ilk kez Türk topraklarına ayak bastım.

● Ülkemizle ilgili öncesinde bir araştırma yapabilmiş miydin?

Kolombiya'da yayınlanan Türk dizilerini izlerken ülkenize ilgi duymaya ve merak etmeye başladım. Türkiye hakkında çok şey duydum ve gerçekten de ilginç bir ülke. Özellikle de İstanbul'un, geçmişi içinde barındıran tarihi mimarileri ve kalabalığı beni çok etkiledi.



● İstanbul'da ne kadar kaldın?

Sadece 1 ay. Sonra İzmir'e geldim.



● Ne zamana kadar Türkiye'desin?

Burada birkaç ay kalıp ayrılmayı düşünüyordum fakat kültürü, yemekleri ve insanlarını çok sevdiğim için 1 yıl kalmayı planlıyorum.



● Gösterilerin sadece toplarla mı?

Hayır. Ukulele ve pan flüt de çalıyorum. Bir de tek tekerlekli sirk bisikletiyle provalar yapıyorum. Yakında onunla da gösterilerim olacak.



DİLENCİ SANIYORLAR

● İlginç durumlarla karşılaştın mı?

Her zaman başıma komik şeyler geliyor. Trafik ışıklarında çalışmaktan çok keyif alıyorum ancak bazen çalışmama izin vermeyen polislerle karşılaşıyorum. Benim gibi çalışmak yerine duran araçlardan para dilenen insanlar da var. Bu biraz can sıkıcı ve bana garip geliyor.

● Çalışırken zorlanıyor musun?

Hayalini kurduğum tatiller var ve bu yüzden çok çalışıp kazanmam gerekiyor. Ayrıca Kolombiya'da yaşayan anneme de para göndermeye çalışıyorum.



● Sadece annen mi hayatta?

Hayır babam da yaşıyor ama benim yaşam tarzımı sevmediği için onunla görüşmüyorum. Annemle yaşıyorum. Bir de iki kardeşim var. Planlarım arasında annemi Türkiye'ye getirmek de var.



● Kaç dövmen var?

Yaklaşık 20 tane. Katıldığım festivalleri çağrıştıran çizimler yaptırdım.



SELAMÜN ALEYKÜM VE N'ABER KANKA

● Türkçe öğrenmeye çalışıyor musun?

Evet çabalıyorum.



● Öğrendiğin kelimeler var mı?

Sayıları, günleri ve renkleri biliyorum. Ayrıca teşekkür etme, hatır sorma, durumumu belirtme gibi temel cümleleri öğrendim. Bir de selamün aleyküm, aleyküm selam ve n'aber kanka gibi selamlaşma cümlelerini biliyorum.



● Bildiğin başka diller var mı?

İspanyolca zaten ana dilim. Onun dışında İngilizce, Portekizce ve biraz da İtalyanca biliyorum.



'TÜRKİYE'Yİ GEZMEK İÇİN 1 YIL YETMEZ'

İzmir'i gezebildin mi?

Hayır gezme fırsatım pek olmadı. Parklar ve sokaklarda sunabileceğim gösterilere hazırlanmak için işime konsantre olmaya çalışıyorum. Bir gün hem İzmir'i hem de Türkiye'yi dolaşmanın da zamanı gelecek diye düşünüyorum. Çünkü bu ülkeyi dolaşmak için bana 1 yıl yetmeyecek.



'TÜRK KAHVESİ KOLOMBİYA KAHVESİNDEN DAHA GÜZEL'

- Yemeklerden en çok ne hoşuna gitti?

Türk yemeklerinin tamamını çok sevdim. Tatlılardan da çikolatalı lokum, cezerye, künefe ve pestile aşık oldum. Türk kahvesi ise oldukça mükemmel. Kolombiya kahvesinden bile güzel.

ERCAN AKGÜN