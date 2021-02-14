Bonesmen’den Sevgililer Günü’ne özel koleksiyon

Tüm dünyada tanınan giyim markası Bonesmen'in Sevgililer Günü tasarımları, Telegram aplikasyonu üzerinden online bir defile ile tanıtılarak satışa sunuldu. İzmirli moda tasarımcısı Dinçer Kosovalı'nın yarattığı Bonesmen, erkek ve kadın giyiminde sıra dışı tarzıyla tüm dünyada ilgi görüyor. Her özel gün için farklı bir konsept hazırladıklarını belirten tasarımcı Dinçer Kosovalı, Sevgililer Günü için çiftlere özel bir dizayn yaptıklarını vurguladı; başta Amerika, Avrupa, Arap Emirlikleri, Rusya gibi ülkeler olmak üzere; tüm dünyaya satış gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

TASARIM VE EL İŞÇİLİĞİ

Ürünlere www.bonesmen.eu online satış mağazasının yanında Bonesmen Instagram sayfasından da ulaşılabildiğini kaydeden CEO Dinçer Kosovalı, sözlerine şöyle devam etti: "Lüks ve sıra dışı tasarımlara sahip bizim çizgimizde bir marka daha yok. Bu nedenle kendi segmentimizde bir rakibimizin olmadığını düşünüyorum. Tüm dünyada el emeğiyle butik olarak ürettiğimiz tshirt, sweatshirt, jean, hoodie, şapka, deri mont, ayakkabı ve diğer aksesuvarlarla ilgi görmeye devam ediyoruz. Ürünlerimiz benim liderliğimde bir tasarım ekibi tarafından hazırlanıyor. Üretim konusunda profesyonel çözüm ortaklarımızla hareket ediyoruz. Kurukafa görseli ana temamız. Tasarımlarımız çok kısa zamanda fark ediliyor. Sıradan olmayan ve üzerinde çok fazla el işçiliği olan tasarımlar yapıyoruz. Bu yüzden çok fazla dikkat çektik ve dünyada birçok ünlü insan aldı, giydi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı"

SADECE 50 ADET ÜRETİLİYOR

Bonesmen olarak bay ve bayan giyiminde neredeyse tüm ürünlerde A'dan Z'ye şık tasarımlara imza attıklarını söyleyen Kosovalı, özel ve farklı giyinmek isteyenlerin hem gündelik yaşamda hem de davet ve özel günlerde giyebileceği kıyafetleri bir arada sunduklarını dile getirdi. Ürünlerinin sıra dışı tasarımlara sahip olduğu için çok dikkat çektiğini hatırlatan Dinçer Kosovalı, "Ünlüler, ne giyseler takip edildikleri için farklılaşmak istiyorlar. Giydikleri şeylerin kendilerine özgü olmasını istiyorlar. Bizim ürünlerimiz de sınırlı sayıda" diye konuştu.