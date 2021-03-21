Kalp şeklinde yüze sahip olmanın üç aşaması

● Daha çekici bir yüze sahip olmak için hangi işlemleri yaptırmak gerekiyor?

Elmacık kemiklerini belirginleştirerek yüzün üst kısmına şekil vermek için elimizde harika bir malzeme var: Dolgu maddeleri. Senelerdir hayatımızda olan dolgu maddeleri içinde en güvenli olanı hiç kuşkusuz hyalüronik asit bazlı olanlardır. Yıllarla birlikte kemiklerin de yoğunluğunu kaybederek çektiği unutulmamalı. Yüzün üst kısmının aşağı doğru inerek daralmasına katkıda bulunur. Bundan en çok nasibini alan ise elmacık kemikleridir. Sadece birkaç dakika süren bir işlemle elmacık kemiklerini eski formuna hatta gençlikte bile sahip olmadığı kusursuz şekle sokmak mümkün. Tabii doğru bir teknikle ve doğru bir dozda uygulanması gerekiyor. Biraz fazla dolgu maddesi enjekte edersiniz, yüzde suni, abartılı bir görünüm meydana gelir. Bu basit işlem, yapısal olarak silik, basık elmacık kemiklerine sahip genç hastaların görünümünde de büyük fark yaratıyor. Burada hemen bir not düşmek istiyorum: Kalıcı dolgu maddelerin istenmeyen sonuçlar yaratma riski çok fazladır. Bu dolgular yüzünden çok mutsuz olmuş pek çok hastayla karşılaştım ve kesinlikle tavsiye etmiyorum.

YANAK ŞEKİLLENDİRME

Eğer yüz şekillendirmeyi sadece elmacık kemiklerine yapılan dolgu enjeksiyonu ile sınırlarsanız ortaya hiç de çekici olmayan bir yüz çıkar. Yüz ağırlaşır, fazla dolu ve büyük görünür. İkinci adım yanak bölgesini, daha doğrusu avurtları sıkılaştırarak yüzün alt kısmını inceltmek olmalı. Yeni bir monopolar radyo frekans sistemi ile bu bölgede son derece başarılı sonuçlar alıyoruz. Bu sistemin yenilikçi bir uygulama şekli var. El aparatı ağız içine sokularak yanaklara ağız içinden enerji veriliyor. Böylece hem işlem daha konforlu geçiyor hem de tedavinin etkinliği artıyor. İşlemin nihai etkisini şöyle anlatabilirim. Hem yüzün alt kısmındaki cilt sıkılaşıyor hem de yaşla beraber veya yapısal olarak yüzün alt bölümüne inmiş/toplanmış yağ dokusu da hacim olarak küçülüyor. Bu çiftli etki de aşağı doğru incelen, zarif yüz hatları yaratıyor.

YUMUŞAK BİR ÇENE HATTI

Yukarıda bahsettiğim iki aşamalı bir tedavi protokolü genelde pek çok hastada yeterli oluyor ve ortaya kalp şeklinde, çekici bir form çıkıyor. Ama bazı hastalarda yüzün alt bölümündeki çiğneme kasları çok güçlüdür, bu da yüze köşeli bir görünüm verir. Yani elmacık kemiklerinde belirgin ve geniş görünen, yanaklara indiğinizde incelmeye başlayan yüz hatları çene bölgesine doğru gelirken bozulur. Çene, zarif ve yumuşak bir şekilde görünmediğinde ise diğer tedaviler yeterli olmaz, bir de çeneyi biçimlendirmek gerekir. Çiğneme kaslarını gevşetmek, çene hattını yumuşatmak için elimizdeki tek ve etkili malzeme botoks enjeksiyonlarıdır. Doğru noktalara yapılan botoks ile çiğneme kaslarının bir nebze gevşemesi sağlanır ki bu da istediğimiz etkiyi yaratmak için yeterlidir. Bu işlemlerin sonucunda ise ortaya çekici, kalp şeklinde bir yüz formu çıkar.

BURCU ILGIN