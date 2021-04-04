Hayranlık uyandıran tren istasyonları

PANCRAS ULUSLARARASI TREN İSTASYONU, LONDRA, İNGİLTERE

LONDRA'DA bulunan St. Pancras Uluslararası Tren İstasyonu; İngiltere'nin başkentindeki en nadide duraklardan biri. Camden semtinde yer alan istasyon, hemen Euston Caddesi üzerinde konumlanıyor. Bina, neogotik mimarinin de en güzel örneklerinden biri St. Pancras Garı sınırları içinde yeme içme ve alışveriş ihtiyaçlarınızın tamamını karşılayabiliyorsunuz. Burada edebiyattan müziğe kadar sanatın farklı dallarında da birçok etkinlik düzenleniyor.



GARE DU NORD, PARİS, FRANSA

Avrupa'nın en işlek tren istasyonlarından biri olan Paris Tren İstasyonu'na ya da orijinal adıyla Gare du Nord'dan Fransa'nın istediğiniz bölgesine kolayca bağlanmanız mümkün. Yılda ortalama 200 milyon kişi bu garın kapısından içeri giriyor.



ATOCHA TREN İSTASYONU, MADRİD, İSPANYA

ADINI bulunduğu mahalleden alan Arganzuela semtindeki tren istasyonu; 8 Şubat 1851 yılından bu yana işleyen bir demir yolu hattına sahip. Burası Madrid'in de tarihinde görülen ilk tren istasyonu. 1892 yılında geçirdiği yangın felaketi nedeniyle yeniden inşa edilen bina, 2004 yılında El Kaide Terör Örgütü örgütünün en kanlı saldırılarından birini yaşadı. Gardaki gri ve silindir biçimindeki anıt, hayatını kaybeden 190'ın üzerinde kişiye ve 1800'den fazla yaralıya adanmış. İstasyonun en ilginç özelliklerinden biri de; ana bina sınırları içinde tropik bir bahçe olması.



MAPUTO TREN İSTASYONU, MAPUTO, MOZAMBİK

Gustav Eiffel'in eseri olan tren istasyonunu, denize kıyısı olmayan tüm komşu Afrika ülkeleri ve şehirleri de Mozambik'in başkentine demir yolu ile gelerek feribot kullanabiliyor ya da deniz ticaretinden nasiplerini alabiliyorlar. Dolayısıyla burası; sadece mimari açıdan değil lojistik anlamında da önemli bir merkez. Mint diye de tabir edilen nane yeşili bir bina rengine sahip olan istasyonda bazı geceler canlı müzik de yapılıyor. İçeride ayrıca küçük bir sanat müzesi de mevcut.



ANTWERP MERKEZ TREN İSTASYONU, ANVERS, BELÇİKA

1895 ile 1905 yılları arasındaki 10 yıllık zaman diliminde inşası tamamlanan bu görkemli tarihi eser, hacim bakımından da dünyadaki benzerleri arasında ilk ona rahatlıkla giriyor. Binanın uzunluğu 185 metreyi bulurken yüksekliği de 44 metre. Kubbesinin yüksekliği ise 70 metreyi geçiyor. Yapımında taşların ve mermerlerin ağırlıklı olarak kullanıldığı binayı özellikle gece ışıklandırması ile görmelisiniz.



HELSİNKİ TREN İSTASYONU, HELSİNKİ, FİNLANDİYA

Finlandiya'da bulunan tüm tren hatlarının son durağı; başkentteki Helsinki Tren İstasyonu'na çıkıyor. 1919 yılında kullanıma açılan bina; mimari alanında her daim örnek gösterilen ikonik yapılardan da biri. Ünlü mimar Eliel Saarinen tarafından hayata geçirilen istasyon tasarımında Art Nouveau tarzının benimsendiği biliniyor. Garın hemen yanında 48 metre yüksekliğindeki Saat Kulesi de var.





JUNGFRAUJOCH TREN İSTASYONU INTERLAKEN, İSVİÇRE

Avrupa'nın en yüksek tren garı tartışmasız olarak İsviçre'de yer alıyor. Interlaken'e yakın konumuyla dikkat çeken istasyon; deniz seviyesinden tam 3500 metre yükseklikte konumlanmasıyla şaşkınlık verici. Zirvede ayrıca manzarayı doyasıya izleyebileceğiniz bir gözlem evi de mevcut. Burası sıklıkla "Avrupa'nın en yüksek tepesi" olarak yerli ve yabancı turistlere yönelik pazarlandığı için fiyatlar da ona göre oldukça yüksek.



HAYDARPAŞA TREN İSTASYONU, İSTANBUL, TÜRKİYE

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde, Bağdat ile İstanbul arasındaki demir yolu bağlantısının ilk ayağı olarak tasarlanan Haydarpaşa Garı; bugün işlevinden çok daha fazlasını temsil ediyor. Avrupa'daki katedralleri andıran dış mimaride, iki Alman mimarın imzası var. Şu an Haydarpaşa Tren İstasyonu ne yazık ki uzun bir restorasyon süreci altında olsa da yıllarca İstanbul'a ayak basan herkesin şehri selamladığı yer burası. Haydarpaşa Tren İstasyonu'nun merdivenlerinde durup, elinde bavuluyla İstanbul'a bakan kahramanları unutmak mümkün mü?



YAROSLAVSKAYA TREN İSTASYONU, MOSKOVA, RUSYA

1862 yılında yapımı tamamlanan Yaroslavskaya Tren İstasyonu. Burası ilk kez Rusya silüetine katıldığı günden bu yana tam 3 ayrı kez uzun süreli bakıma alınmış. Rus tarihinde yaşanan birçok olayda, buna savaşlar da dahil olmak üzere, garın da sahneye çıktığını görüyoruz. Burası hem haberleşme hem de ulaşım için önemli bir üs olma özelliğini yıllar boyunca korumuş ve korumaya da devam ediyor.