Ağrılardan kurtaran detoks

Migren ağrısı çekenler bilir... O anlarda dünyayı önünüze serseler hiçbir önemi yoktur. Ağrıyı anlat deseler, "Durmadan şimşeklerin çaktığı bir spiral içinde kaybolmak" diye betimleyebilirim. Başınızın bir bölümünde atan damarların içinden geçen kanın akışını saniye saniye hissedersiniz. Lise yıllarından beri çektiği bu hastalık yüzünden ayın yarısını ağrı kesicilerle ve kafamda bir buz aküsüyle geçiriyorum. Hele ki rüzgarlı, özellikle de lodoslu havalar tam bir kabus. Artık ilaç almaktan da sıkılmıştım ki alternatif ve önleyici tıbbın sesine kulak verdim. Migrene çok iyi geldiğini öğrendiğim hacamatı denemek için Dr. Murat Ünlü'nün kapısını çaldım. Yaklaşık bir hafta oluyor ve son 3 gündür tam baş ağrısı havası olmasına rağmen ilaç alacak kadar ağrı yaşamadım. Umarım böyle sürer.

ACITMADI, GIDIKLADI

Şimdi biraz deneyimimden bahsetmek istiyorum. Hacamat hiç de öyle isminin hissettirdiği korkunçlukta bir şey değilmiş. Acıyı boş verin işlem sırasında o kadar gıdıklandım ki sırtıma ve başıma çizikler atılırken ben kıkırdıyordum. Kulak arkalarıma, kürek kemiklerimin hizasına, sırtıma ve belime olmak üzere 8 kupa taktılar önce. Bu kupalar kanın bir yerde toplanmasını sağladıktan sonra çıkarıp minik minik çizikler atarak kirli kanın dışarı çıkmasını sağladılar. Kupaları bu çiziklerin üzerine tekrar yerleştirdikten sonra yarım saat kadar bekledim. Kupaların emme gücü ile biriken tüm kan dışarı çıktı. Sonrasında ise 24 saat boyunca hayvansal gıda tüketmememi tembihlediler. Kupa yerlerinde oluşan morluklar iki gün sonra yok oldu. Küçük çiziklerin izlerinin de çabuk geçmesi için 3-4 gün boyunca kantaron yağı sürmemi önerdiler. Ben de yaptım. Şimdi bana kalan ağrısız yaşamın tadını çıkarmak.

HİPOKRAT DA KULLANDI

Hacamat benim çok yabancı olmadığım bir şey aslında. Küçükken babaannemin dedeme yaptığına tanık olurdum. Ama dedem bu dünyadan göçüp gittiğinden beri hacamat yapan, yaptıran hiç kimse olmadı etrafımda. Ancak şimdi çok moda bir yöntem pek çok ünlü ismin bu yöntemi deneyimlediğini ve hatta düzenli yaptırdığını biliyorum. Özellikle sporcuların çok tercih ettiği bir işlem. Kupa tedavisi en eski tedavi yöntemlerinden biri. MÖ. 3300 yıl öncesinde bile uygulandığı biliniyor. Önce Makedonya sonra Yunanistan'da başlanmış hacamat yapılmaya. MÖ. 400 yıllarında yaşayan modern tıbbın kurucusu kabul edilen Hipokrat'ın da hacamatı tedavilerinde kullandığı biliniyor. Şu an dünyanın pek çok bölgesinde tedaviye cevap vermeyen yada kronik hastalıklarda tamamlayıcı tedavi olarak uygulanıyor. Peki ne işe yarıyor bu hacamat? Şöyle anlatalım; Çeşitli nedenlerle vücudumuza giren toksinler, kimyasal maddeler, gıdalar üzerindeki ilaç kalıntılarının idrar veya ter yoluyla atıldığını biliyoruz. Peki doğal yollarla atılamayan kalıntılar ne oluyor dersiniz? Deri altında birikiyor. İşte hacamat adı verilen işlem, bağ dokusunda birikmiş bu atıkların kupalarla negatif basınç oluşturarak vakumlanmasını, minik kesiler ile dışarı atılmasını ve vücudun bu atıklardan temizlenmesini sağlıyor. Bir nevi detoks yani. Bazı insanların hacamata ön yargılı ve korkulu gözlerle bakmasını anlayamıyorum. Herhalde bir faydası olmasa 5 bin küsür yıldır uygulanan bir işlem olmazdı. Biri, bir yerde 'Boş verin ya hiç bir şeye faydası yok. Kanımız boşa akıyor' derdi diye düşünüyorum. Bence bu saatten sonra önleyici tıp yöntemleri daha da büyük önem kazanmaya başlayacak. Yani hacamatı daha çok duyacaksınız. Buna eminim...

ŞİMDİ TAM ZAMANI

Yılda iki kez bahar aylarında yapılan hacamatın şimdi tam zamanı... Bir deneyin derim. Hiç korkulacak bir şey değil sonbaharda ikinci seansı yaptırmayı planlarım arasına aldım bile...

KRALİYET AİLESİNİN ÖZEL HACAMAT DOKTORU VARMIŞ!

HACAMAT son dönemde özellikle ünlüler arasında rağbet görmeye başladı. Maghan Markle, Justin Bieber, Madonna, Jennifer Aniston, David-Victoria Beckham, Jessica Simpson, Britney Spears, Lindsay Lohan ve Gywenth Paltrow, Dwayne Johnson, James Harrison, Karim Benzama, Katy Perry, Michael Phelps, Neymar hacamat seven ünlüler arasında yer alıyor. Prens William ve Kate Middleton'ın, Buckingham Sarayı'nda hacamat doktorlarının bulunduğu ve ailesine de bunu uyguladığı iddialar arasında. Türklerden ise Ziynet Sali, Yeliz Yeşilmen ve Deniz Akkaya hacamat yaptırdığı bilinen isimler arasında.



HACAMATIN FAYDALARI NELERDİR?

● Sertleşmiş sinirleri açarak yorgunluk ve güçsüzlükten kurtarır.

● Damarlardaki herhangi bir tıkanıklık kaslara zarar vermeden bırakılır.

● Antik çağlardan beri ateşi düşürmek için uygulanan bir tedavidir.

● Akne, uçuk, apse, çıban ve sivilcelerin tedavisinde kullanılır. içerebilir.

● Hacamat terapisi, lenf sıvılarının oluşumuna yardımcı olur.

● Kanda bulunan yabancı maddelerden cildi arındırır.

● Enfeksiyonlardan korunmak için vücudun savunmalarını güçlendirmeye yardımcı olabilir.

● Cilt hücrelerinin gaz değişimine izin verir.

● Yağ ve ter bezelerindeki, tuzların ve yağlı maddelerin salgılanmasına yardımcı olur.

● Karaciğer hastalıklarının önlenmesine de yardımcı olur.

● Tedavi yaşlı, kötü hücreleri ve toksinleri temizler.

● Kolesterolü metabolik olarak dönüştürmeye yardımcı olur.

● Hacamat terapisi sayesinde karaciğer kanı etkili bir şekilde detokslayabilir. Karaciğer enzimleri de iyi çalışmaya başlar.

● Kan dolaşımını iyileştirir ● Gastrointestinal (midebağırsak) hastalıkları tedavi eder

● Hacamat tedavisi romatizmal hastalıklar için bilimsel olarak kanıtlanmış bir tedavidir.

● Depresyon, epilepsi, baş ağrısı ve duygusal sorunlara karşı son derece faydalıdır.

● Kılcal damarlardaki tıkanıklığı açar.

● Doğal kortizonu artırır. Bu da hacamat sonrası ağrılı durumların azalmasını hatta ağrıların yok olmasını sağlar.

● Boyun, ense, omuz ağrılarında, lumbago ve siyatikte etkilidir.

● Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, vücuda direnç kazandırır.

● Tansiyonun dengelenmesinde yardımcı olur.

● Kalp damar rahatsızlığı ve damar sertliğine faydalıdır.

● Uykuyu düzenler, sabahları dinç uyanmayı sağlar.

● Ayaklarda ve belden asağıdaki organlarda aşırı sıcaklama, yanma ve aşırı üşümeye iyi gelir.

● Vertigo ve tinnitus gibi kulak hastalıklarına iyi gelir.



MANEVİ FAYDALARI

● Hacamat olan kişilerin anlama ve anlayış kabiliyetleri artar. Analitik düşünme yetenekleri, hızla karar verme yetenekleri artar.

● Çağımızın hastalığı depresyonun etkilerini kaldırır.

● Hacamat yaptıran kişiler zamanla iç dünyalarında kendileri ve yaratanla barışık, çevresi sosyal çevresi kuvvetli birisi haline gelir. Bunun nedeni kaygı ve endişelerden arınmış herkes çevresine enerji ve huzur yayar. Pozitif enerji de denilen dengeli, sükûnet hali olur.

● Kalp hizasından yapılan hacamat her türlü vesvese ve evhama iyi gelir. Kalp hizasında yapılan hacamatın kişinin manevi alemine olumlu etkilerinin olduğu eski kaynaklarda belirtilmiştir.

BURCU ILGIN