Dolgun dudaklar herkesin hayali

Geçtiğimiz hafta dudaklarımızda oluşan yaşlanma izlerinden nasıl kurtulabileceğimiz konusuna değinmiştik. Bu hafta ise daha dolgun dudaklara sahip olmanın yollarını anlatacağız

● Dudaklarımızın daha dolgun görünmesi için hangi işlem uygulanıyor? Dudak dolgunlaştırma dendiğinde akla gelen tek bir yöntem var, o da hyalüronik asit bazlı dolgu maddeleri. Kalıcılıkları altı ayla bir yıl içinde değişen bu dolgu maddeleri, geçmişte sadece yaşla beraber dudaklardaki incelme ve hacim kaybını geri kazandırmak için kullanılırdı. Bugünlerde ise durum farklı... Henüz 20'li yaşlarında bile olmayan genç kızlardan orta yaşlarındaki kadınlara kadar herkes daha dolgun dudaklar istiyor.

● Dudak dolgunlaştırırken neye dikkat etmek gerekir? Dikkat edilmesi gereken en önemli şey; fazla dolgun ve yapay görünümlü dudaklardan kaçınmaktır. Dolgun dudakların bu derece popüler olmasında medyanın ve 'selfie' kültürünün yükselişi olduğu yadsınamaz. Ancak dolgun dudaklar herkese yakışacak diye bir şey yok. Hastalarımda sık sık karşılaştığım bir durumdan bahsetmek istiyorum. Her ne kadar çekici bir etki yaratmanın en önemli kriterinin doğal bir görünümden geçtiğini belirtsem de, çoğu abartılı dudaklar istiyor. Ama bir işin ehli olmak, hastanın istediklerini birebir yerine getirmek değil, doğru ve doğal bir sonuç almaktır.

● Denge nasıl sağlanıyor? Yüzde bir denge olması son derece önemlidir, eğer yaptığınız işlemle bu dengeyi bozarsanız yüzün çekiciliğini de bozmuş olursunuz. Mesela dudakları çok kalınlaştırırsanız bu dengeyi bozmuş olursunuz. Öncelikle ister dolgu yapılmış ister yapılmamış olsun, üst dudağın alttan biraz daha büyük olması gerekir. Ancak üst dudak, alt dudaktan 2 milimetreden fazla önde olursa, bu defa da denge bozulur ve ördek dudak denilen hiç de estetik olmayan bir görünüm ortaya çıkar. Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse suni bir görünüm oluşur. Bu yüzden de hastaları bu konuda devamlı uyarıyorum.

● Dolgu işleminde son teknikler neler? Tabii teknik de son derece önemli. Dudakların tam ortasındaki alana, yani üst dudağın ortasıyla alt dudakta ona karşılık gelen yerin toplamından oluşan bölgeye dudak kalbi diyoruz. İşte bu bölgeyi, dolgu enjeksiyonu ile belirginleştirerek kontur oluşturmak son derece popüler ve estetik bir yenilik. Bu teknik hem doğal hem de çekici bir etki yaratıyor. Hyalüronik asit enjeksiyonunun bir diğer artısı da hyalüronik asidin su tutma etkisi sayesinde dudaklara yoğun nem vermesidir.

BURCU ILGIN