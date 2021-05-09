Dekorasyona çocuğunuzun eli değsin

ŞU GÜNLERDE en çok vakit geçirdiğimiz yer evlerimiz. Bu fırsattan yararlanıp dekorasyonda değişiklik yapmak herkese iyi gelecektir. Peki çocuğunuzun odasını onunla birlikte değiştirip renklendirmeye ne dersiniz? İşte birlikte yapabileceğiniz kendin yap fikirleri...

OYUNCAKTAN ABAJUR

BİLDİĞİNİZ gibi abajur pek çok yatak odası için olmazsa olmaz aydınlatma ürünü. Peki, hem emeğinizi işin içine katarak hem de çocuğunuzla güzel vakit geçirerek güzel çocuk odası dekorasyon fikirlerinden birini hayata geçirmeye ne dersiniz?

■ Malzemeler: Küçük, bibloya benzer oyuncaklar, abajur, sıcak silikon tabancası, sprey boya, koruyucu örtü

■ Yapılışı: Oyuncakları, çocuğunuzla birlikte, abajurun zemininden başlayarak yukarıya (gövdeye) doğru yerleştirip sıcak silikon ile kaplayın. Boyama işlemini açık havada gerçekleştirin. Öncelikle sprey boyayı iyice çalkalayın. Gerekirse zemine, duvara koruyucu örtü serin. Abajur şapkasını da çıkardıktan sonra oyuncakları ve abajuru boyayın. Boya kuruduktan sonra abajur şapkasını da takıp çocuğunuzun odasında farklı bir aydınlatma ürününe yer vermek için hazırsınız demektir.

SABLONLARLA DUVAR DEKORU

HER çocuk, renkli alanları da boya yapmayı da sever. Peki, çocuğunuzla birlikte boya yapabileceğiniz ve bunu yaparken çocuk odası dekorasyonuna katkı sağlayabileceğiniz bir fikri hayata geçirebilirsiniz.

■ Malzemeler: Hobi boyası, boya fırçası, boya tavası, maskeleme bandı, duvarda kullanmak istediğiniz desen çizilmiş olan şablonlar, makas ve maket bıçağı, kalem

■ Yapılışı: Dosya kağıdı üzerine bulut ve yıldız gibi dilediğiniz şekilleri ayrı ayrı çizin. Ardından bu şekilleri içini makas ve maket bıçağı yardımıyla kesin. Herhangi bir güvenlik sorunu oluşmaması için bu kesme işlemini sizin yapmanız daha doğru olabilir. Dosya kağıtlarını maskeleme bandı ile duvara yapıştırın ve fırçanıza seçtiğiniz renkteki hobi boyasından alıp uygulamaya başlayın. Uygulama sırasında fırçayı tek yöne hareket ettirmeniz daha sağlıklı bir uygulama için olmazsa olmaz.

KARTON VE AGAÇ DALLARINDAN ÇERÇEVE

İSTER çocuğunuzun, ister evcil hayvanınızın fotoğrafı, isterseniz de çocuğunuzun çok sevdiği o çizgi film karakterinin resmi... Kendin yap çerçeve fikri ile bunları şık bir şekilde sergilemeniz mümkün. Üstelik bu kendin yap fikrini hayata geçirirken çocuğunuzla da çok eğleneceğiniz garanti.

■ Malzemeler: Karton, çerçevede yer vermek istediğiniz resim ya da fotoğraf, sıcak silikon, ince ağaç dalları

■ Yapılışı: Resmi, onunla aynı boydaki karton üzerine yapıştırın. Ardından ince dallara az miktarda silikon sıkarak resme yapıştırıp bir çerçeve oluşturun. Çerçeveyi dilediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Hatta bu fikri dilerseniz dal yerine deniz kabuklarıyla da hayata geçirebilirsiniz. Son olarak dikdörtgen bir kartonun iki ucundan kıvırıp büyük karton arkasına yapıştırarak çerçevenin ayakta durmasını sağlayabilirsiniz