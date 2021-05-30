2 milyon arının Çiçek annesi

Çiçek Özyılmaz, henüz 14 yaşındayken komşusunun hediye ettiği kovan sayesinde arılarla tanıştı. Afyonkarahisar'dan İzmir'e gelin geldi. Apartman dairesindeki yaşam, arılarıyla arasına girdi. Bu sırada iki evladı dünyaya geldi. Ama arılarını özleyen Özyılmaz, girişimcilik ruhunu ortaya koydu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün kapısını çaldı. Halk Eğitim kurslarına katıldı. Arı yetiştiriciği üzerine aldığı kurslarla kendisini geliştirdi. Sonunda rüyalarına giren arılarına kavuştu. "Adımı çiçek koyduklarında arıcılık benim alnıma yazılmış" diyen Özyılmaz, Kemalpaşa'da 450 kovanı ve "sarı kızlarım" dediği 2 milyonun üzerindeki arısıyla kendisine "bal"dan bir hayat kurdu. Sadece dişi arıların bal yaptığını biliyor muydunuz? İşte bu hayatı Çiçek Özyılmaz ile kovanların başında konuştuk.

● İzmir/'deki serüveniniz nasıl başladı? 2009 yılında evlenip İzmir'e geldiğimde arılarım memleketimde kaldı. Sonrasında eşim, Kemalpaşa'da bir arazi aldı. Orada tesadüfen komşumuza eski kovanların bırakıldığını gördüm. İçlerine bir baktım arı dolu. Hemen işe koyuldum. İzmir'deki arı serüvenim de 2011 yılında başladı. Sonra kurslara katıldım. Birçok yeniliği bu kurslarda öğrendim. Bu arada iki çocuğum dünyaya geldi. Bir yandan onlara bakarken diğer yandan sarı kızlarımla da ilgilendim.

ERKEKLERE APİLARNİL

● Kurslar size ne kattı? Öncelikle arının sadece bal üretmediğini öğrendim. Arıdan alınabilecek çok ürün var. Örneğin arı sütü, propolis, arı ekmeği, arı zehri... Bunları üretmeye başladım. Sonra sosyal medya üzerinden satış yapmaya karar verdim. O zamanlar çok çevrem yoktu, eşimle Kemalpaşa'ya gidip geliyordum. Günden güne kovan sayım arttı, ürettiğim ürünlerin içeriğini, insanlara faydasını öğrendim, güzel geri dönüşler aldım, en çok da sağlık açısından... Örneğin ben "apilarnil" yapıyorum; ülkemizde birçok arıcı apilarnilin ne olduğunu bile bilmiyor.

● Nedir apilarnil? Apilarnil, kısaca erkek arı larvası. 3-7 günlük larvaları soğuk zincire uygun bir şekilde petek gözlerinden topluyoruz. Daha sonra balla karıştırıyoruz. Çocuk tedavisi gören erkekler için çok yararlı. Sperm sayısı ve yumurtalık hareketsizliğine olumlu etkisi var. Yaklaşık 4 yıldır bu ürünü Türkiye'nin her yerine gönderiyorum, gönderdiğim insanlardan da olumlu geri dönüşler aldım. Tabi bunu gönderirken, kesinlikle kişilerin önce doktorlarına başvurmalarını söylüyorum.

İZMİR'DE TEK

● Apilarnil üreten başkaları var mı? İzmir'de yok, Türkiye'de de 3-4 kişi var. Gerçekçi olmak lazım, bana gelenlere önce test yaptırın diyorum, bir ay kullandıktan sonra yeniden test yaptırmalarını istiyorum, eğer bu süreçte apilarnilin etkisi olmadıysa zaten olmayacaktır. Test yaptıktan sonra olumlu etkisini görenler yine doktorlarının gözetiminde devam ediyor.

● Arı sütü nedir? Adet düzensizlikleri, menopoz gibi durumlar için faydalı. Çocuklara pek tavsiye etmiyoruz çünkü erken ergenliğe sebep oluyor. Kemoterapi alan hastalar için de faydalı.

● Arıcılık günümüzde nasıl bir dönem yaşıyor? Arıcılığın arkasında bilinenin aksine hep kadınlar var ama nedense geri plandalar. Son yıllarda kadınlar biraz daha kendilerini ön plana atmaya başladı. Bunun bir mesleğe dönüşmesi gerekiyor.

● Propolis nedir? Propolisin antibiyotik özelliği var. Özellikle boğaz ağrılarında çok kullanılan bir ürün ve pandemi sürecinde bolca konuşuldu bu konu. Herkes birbirine tavsiye etti. Bu da büyük bir tanıtıma yol açtı.

İZMİR'İN ARISI EFE

● Buradaki arıların özellikleri nelerdir? Bizde 5 çeşit arı ırkı var; belfas, karniyol, İtalyan, Kafkas ve efe arısı.. Efe arıları, İzmir arısı olduğu için adı Efe. İtalyanlar biraz daha sarı olurlar, sakindirler, çok yavru yaparlar. Sürekli besleme yapılır, aç kaldıklarında hemen başka kovanlara giderler. Belfas ve korniyol daha çizgili, kafkas daha doğuda rakımı çok yüksek bölgelerde olur.

● Arı zehri neyi ifade ediyor? Arı zehri aslında tarımsal ilaçlama demek. Tarlalarda kullanılan zirai ilaçlar arıları öldürüyor. Çiftçi meyvesini ilaçlıyor ama arılar da zehirleniyor.



HER KOVANDA BİR KRALİÇE

● Arılarınıza kızlarım diye hitap ediyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Evet iki oğlum, milyonlarca kızım var. Arılarım benim kızlarım. Kovandaki bütün arılar dişidir, kraliçe arıyla çiftleşen erkek arılar ölür.

● Kovanların içinde nasıl bir hayat var? Arı kovanlarının içinde iş bölümü muazzamdır. Yavruları besleyen arılar, petekleri temizleyenler, dışarıda çalışan işçiler hepsi farklıdır. Kovanların girişinde bekleyen bekçi arılar farklıdır. Hepsi sistemli bir çalışma içerisindedir. Arı sütünü sadece kraliçe arıdan üretebilirsiniz. Kraliçe arı, arı sütüyle; erkek arı balla, işçi arı ilk üç gün arı sütüyle diğer günler bal ve polenle beslenir. Oturup kovanın başına saatlerce onları izleyebilirsiniz.

● Bir kovanda kaç kraliçe arı oluyor? Her kovanda yalnızca bir kraliçe arı olur. Kraliçe arının günlük bin 500, 2 bin yumurta atması gerekiyor. Yoksa zayıfladı diye öldürülür. Gözeneklerden tekrar kraliçe arı üretilir. Eğer hiç yumurta yoksa kendi aralarından bir kraliçe seçerler. Ama o da sadece erkek arı yani dölsüz yumurta atıyor. Yani hep erkek çıkıyor kovandan, bir süre sonra tükeniyor kovan. O yüzden sürekli kovan takibini yapmamız gerekiyor.