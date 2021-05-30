Selülitlerle vedalaşmanın doğal yolları

Cilt altında oluşan düzensiz ve aşırı yağ birikimi, kan dolaşımını olumsuz yönde etkiler. Bu durumda portakal kabuğuna benzer bir görüntü meydana gelir. Selülit olarak da bilinen bu görüntü özellikle de kadınların korkulu rüyasıdır. Fazla kilo, östrojen fazlalığı, şok diyetler, genetik faktörler, düzensiz ve yanlış beslenme, zararlı alışkanlıklar, stres ve çok dar kıyafetler giymek selülit oluşumunun başlıca nedenleridir.

Peki bu görüntüden kurtulmanın yolu yok mu? İşte selülit sorununu çözmenin doğal yolları...

KAHVE-SEKER KARIŞIMI

1/3 ÇAY BARDAĞI esmer şekeri, 1 çay bardağı ince çekilmiş kahve ile karıştırın. Üzerine sürülmesini kolaylaştırmak için yarım çay bardağını geçmeyecek şekilde su ekleyin. Suyu azar azar ekleyerek karışımı kıvamlı bir hale getirin. Bu karışımı, selülit bölgelerine elinizle masaj yapar gibi uygulayın. Bu yöntemi özellikle duştan hemen önce uygulayabilirsiniz. Karışımı 10-15 dakika beklettikten sonra ılık suyla temizleyebilirsiniz. Aynı işlevi Türk kahvesinin telveleriyle de uygulayabilirsiniz.

ANANAS/ANANAS SUYU

SELÜLİT denildiğinde ilk akla gelen meyvelerden biri ananastır. Ananasın içerisinde bulunan bromelain, cilt yüzeyinde kırışıklıklara neden olan maddelerin parçalanmasını sağlıyor. Her gün 1-2 dilim ananas yemek veya ananas suyu içmek, selüliti azaltıyor ve oluşabilecek selülitlere karşı cildi koruyor.

LİMON SUYU KÜRÜ

LİMON, içerdiği C vitamini sayesinde hem bağışıklığı güçlü tutan, hem de cildin temizlenmesini sağlayan bir besindir. Taze sıkılmış bir adet limon suyunu, 1 bardak içme suyu ile karıştırın. Her gün bir bardak bu karışımı içerek selülitleri azaltabilirsiniz. Uygulayabileceğiniz limon suyu kürü ise, 1 adet limonun suyunu sıkın. 2 adet aspirini havanda ezerek toz haline getirin. Bu tozu limon suyuna karıştırın ve temiz bir pamukla selülit olan bölgelerinize sürün. Cildiniz çok kuruysa, karışıma 1 çay kaşığı lavanta yağı veya nane yağı da ekleyebilirsiniz. Karışımı 30 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın

LAHANA/LAHANA ÇORBASI

LAHANA, vücuda destek sağlayan en önemli besinlerden biridir. Lahana yapraklarını, salata yapımında kullanarak tüketebilirsiniz. Antiseptik özelliği bulunan lahana, vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Lahanayı ıspanak, salatalık gibi sebzelerle bir araya getirerek detoks içeceği olarak tüketebilirsiniz. Lahananın selülit giderici özelliklerinden yararlanmak için uygulayabileceğiniz diğer yöntem ise lahana çorbası içmektir.

DOMATES SUYU

AŞIRI kilo ve sürekli dar giymek selülite neden olan etkenlerin başında geliyor. Bu etkileri azaltmak ve selülit görünümünden kurtulmak için, gün içerisinde bol bol domates yiyin. Ayrıca domates suyu da selülitlere karşı oldukça etkilidir.

KENDİ KREMİNİZİ EVDE YAPABİLİRSİNİZ

2 yemek kaşığı balmumunu benmari usulü eritin. Yarım su bardağı Hindistan cevizi yağını, 30 damla greyfurt ya da portakal yağı, 10 damla tarçın yağı, 30 damla selvi ağacı yağı, 10 damla ardıç yağı, 10 damla biberiye yağı ekleyip karıştırın. Kremi 2 günde bir temiz cilde masaj yapar gibi uygulayın.

ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPMALI?

● Kan dolaşımını sağlamak, kiloyu kontrol altında tutmak ve selülitleri azaltmak için uygulanması gereken en önemli şey, günde en az 2 litre su içmektir. Su ihtiyacı kişiye göre değişiklik gösterse de, doktorunuzla konuşarak gün içerisinde bol bol su içmeye özen gösterin.

● Vücudun yağlanmasını önlemek için, aşırı yağlı ve karbonhidrat içeren besinlerden uzak durun.

● Düzenli olarak yürüyüş ve egzersiz yapmayı ihmal etmeyin. Egzersiz yapmak hem sağlığınız, hem de cilt görünümü için oldukça önemlidir.

● At kılı fırçası kullanın. Selülit fırçası olarak da bilinen bu fırça, selülitli bölgeye uygulanmalıdır.

● Selülitleri gidermenin en kesin yöntemlerinden biri de masaj yapmaktır. Selülitli bölgelere parmak ucunuzla masaj yaparak kan dolaşımını hızlandırabilir, selülitlerin kısa sürede giderilmesini sağlayabilirsiniz.

● Selüliti gideren diğer çözümlerden biri de ağırlık çalışmaktır. Özellikle bacak ağırlıkları, bu bölgedeki kan akışını hızlandırarak selülit görünümünü ortadan kaldırır.