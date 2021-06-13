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Haberler Pazar Tire’de Osmanlı kahvaltısı

’de Osmanlı kahvaltısı

Tire’de Osmanlı kahvaltısı

13.6.2021

Tire'nin, yeni gözdesi geleneksel kahvaltısı oldu. Beylikler dönemi ile Osmanlı mutfağını geçmişten günümüze taşıyan kültür bu gün bile ilçede güçlü şekilde yaşatılıyor. Türk yemek kültürünün, yüzyıllar içinde kendine özgü değişimlerle harmanlandığı belirten Kaymakam Fatih Çobanoğlu şimdiki hedeflerinin ise Tire ve yöresinin zengin kahvaltı kültürünün tanıtımını iç ve dış turizm çerçevesinde gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Çobanoğlu, "Yüzyıllardır yaşatılan kültürümüzü tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Atakan Duran ise "Bünyemizdeki restoran ve cafe işletmelerinde kahvaltı kültürümüzden en güzel örnekleri yerli ve yabancı misafirlerimize sunmaya devam edeciğiz" dedi.

Tire'nin, geleneksel kahvaltı sofrasında adeta yok yok. Padişahların kahvaltısı diye bilinen 'Tandır (tak tak) kebabı vazgeçilmezler arasında. Kuyuda, odun ateşinde kızaran tandırın (kuzunun) yağlarından oluşan lezzetli pirinç çorbası ise başka ve güçlü bir seçenek.

Otlu, peynirli ve yumurtalı saç katmer bir bardak çay ile size mükemmel bir damak tadı sunabilir. Mükellef bir kahvaltı sofası tercih ediyorsanız Tire'nin ünlü tulum ve çamur peyniri, karadutlu lor, zeytinyağlı, peynirli ısırgan ovkması, organik tereyağ ve bal, biber suyu, ilçede yetiştirilen yeşil ve siyah zeytin olmazsa olmazlar arasında. Kahvaltı sofranızda finali süt veya karadut şerbetiyle de taçlandırabilirsiniz.

NADİR UYSAL

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