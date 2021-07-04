Mandarin Bayraklı sezona ‘Merhaba’ dedi

BAYRAKLI Turan'da kapılarını açan Mandarin Resto Bar, yaz aylarına özel sürprizleri ve lezzetleriyle konuklarını ağırlıyor. Bora Keçeci, Erkan ve Serkan Arslan'ın sahibi olduğu denize sıfır ve Körfez manzaralı Mandarin, 300 kişiyi aynı anda konuk edebiliyor. Füzyon ve Dünya mutfağının seçkin örneklerini bir arada sunduklarını belirten Keçeci, zengin içki mönüsü ve her gün 80'ler ve 90'lar DJ performansıyla özgün bir tarz yarattıklarını dile getirdi.

ÜNLÜLER SAHNEDE

Canlı performanslarıyla yaz gecelerini ısıtacak sanatçıları sezon boyunca ağırlayacaklarını dile getiren Keçeci; 06 Temmuz Salı Derya Bedavacı, 09 Temmuz Cuma Serdar Ortaç, 13 Temmuz Salı Derya Bedavacı ve 16 Temmuz Cuma günü Tuğçe Kandemir'i İzmirlilerle buluşturacaklarını ifade etti. Özel günler ve etkinliklere de ev sahipliği yapacakları bilgisini veren Bora Keçeci, isteyenlerin mandarinizmir Instagram adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabileceklerini de sözlerine ekledi.