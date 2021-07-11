Bu evler hem pratik hem teknolojik

Temelsiz ev olmaz

GELENEKSEL inşaatlardan farklı yapı özellikleri taşıyan prefabrik evler için farklı noktalarda farklı malzeme teknolojileri kullanılmaktadır. Prefabrik yapıların da diğer evler gibi bir temelleri bulunmalıdır ve bu temel yapımında beton kullanılmaktadır. Ardından bu temel üzerine çelik, sac, betopan ve EPS gibi malzemelerden bir iskelet sistemi kullanılmaktadır. Duvar panellerinde izolasyon tercihine göre straforla beraber betopan veya sac katmanları kullanılabilir. Evin bulanacağı alanın hava koşullarına göre özelleşebilecek çatı sistemlerinde OSB, mebran, şıngıl gibi malzemeler tercih kullanılır. Bununla beraber evin kapı, pencere gibi elemanlarında pvc, ahşap veya çelik gibi malzeme seçenekleri sana bırakılmaktadır.

7.5 şiddetinde depreme dayanıklı

Merak edilen konulardan biri de prefabrik evlerin deprem, yağmur ve rüzgâra karşı dayanıklı olup olmadığına dairdir. Prefabrik evler, inşaat alanında gelişen teknolojiler sayesinde sanılanın aksine güvenli evlerdir. Bu yapılar, esnek yapı özelliğiyle 7,5 şiddetinde depreme ve 80 km/saat hızında esen rüzgara karşı dayanıklıdır.

Ömrü 50 yıl

GÜNÜMÜZDEKİ üretim ve malzeme teknolojileriyle inşa edilen prefabrik evler uzun ömürlü yapı sınıfında olup 50 yıllık bir ömürleri vardır. Ekstra seviyede yağmur, kar, rüzgâr ve nem gibi etmenler yapının ömrünü etkilemektedir. Elbette evin bakımlarını düzenli aralıklarla yaparak binanın ömrünü olumlu yönde artırmak da mümkündür.

Evinizi söküp başka yere taşıyabilirsiniz

PREFABRİK yapılar senin istediğin kullanım amacına uygun imal edilebilir. Standart modüllerden oluşan ve hazır kalıplar kullanıldığı için hızla üretilebilirler. Üretim sürecinde çevreye zarar vermeden üretilirler ve istenilen yere yerleştirilebilirler. Çevre koşullarına sağlam olarak tasarlanmışlardır. Prefabrik yapılar geçmeli ve vidalı modüler sisteme sahip oldukları için sökülerek hedeflenen başka bir yere taşınabilirler. Bununla beraber sökülen kimi malzemeler tekrar kullanılamaz. Malzemelerin en fazla yüzde 10'unda yenilenme gerekir.

İzolasyon dert değil

PREFABRİK yapılarda ısı ve ses yalıtımı straforlu panel sistemleriyle sağlanır. Dış duvarlarda yaklaşık 10 cm kalınlığında yalıtım sağlandığı takdirde geleneksel betonarme evlerden daha da dayanıklı bir izolasyon sağlanabilir. Çatı izolasyonuyla birlikte cam yünü, taş yünü gibi malzemelerle yalıtım mümkündür.

Ruhsat gerekir

PREFABRİK evler aynı geleneksel betonarme yapılar gibi ruhsat izinlerine tabidir. Yani taşınacağınız belediyeye göre bir taşınma iznine başvurman gerekir. Prefabrik konutunu bir garanti sözleşmesi altına almayı istersen bunu da inşa eden firmayla anlaşabilirsin.

MELİH DEMİRTAŞ