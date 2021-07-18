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Haberler Pazar Eğitim için yelken açtılar

Eğitim için yelken açtılar

Eğitim için yelken açtılar

18.7.2021

Köyceğiz'de deniz tutkunu öğretmen çift, denizcilik konusunda farkındalık oluşturmak ve Köy Okulları Değişim Ağı Derneği'nin (KODA) bilinilirliğine katkı sağlamak için tura çıktı. Emre Karakaş (30) ile eşi Havva Karakaş (30), "Denizden esen umut rüzgarları" sloganıyla 6 metrelik 'Aşina 2' adlı yelkenliyle Güney Ege kıyılarını gezecekler. 5 antik kent, 79 koy, 1 göl ve 19 ada geçecekleri tur, Sedir Adası'nda sona erecek.

250 MİLLİK YOLCULUK
Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Bölümü öğretmeni Emre Karakaş (30) ile eşi Beyobası Niyazi Pirci Ortaokulu müzik öğretmeni Havva Karakaş'ın (30) yelkenli tekne ile yaklaşık 250 deniz mili sürecek yolculuğu başladı.

Çiftin turu, 5 antik kent, 79 koy, 1 göl ve 19 ada geçilerek Gökova Sedir adasında son bulacak. Karakaş çifti, tur boyunca koyların, Güney Ege kıyılarının hikayelerini ve denizcilik kültürünü sosyal medya platformlarında, hazırlayacakları video ve görsellerle de okullarda öğrencilerle paylaşacaklar. Macera tutkunu çiftin hedefi, Türkiye kıyılarında seyir yapmak, daha sonra Cebelitarık ve Atlantik geçişi. Ardından da ünlü denizci Sadun Boro'nun izinden dünya turu. Karakaş çifti, "Projemiz iki aşamalı. Birincisi Ege Bölgesi'nin kültürünü tanıtmayı düşünüyoruz. Tamamlandıktan sonra bu geziyi çocuklara anlatacağız. İkinci ve en büyük hedefimiz de Köy Okulları Değişim Ağı Derneği. Onların eğitimine biraz katkıda bulunmak istiyoruz. Bunun için de gittiğimiz koylarda gittiğimiz yerlerde tanıtım yapacağız.

ÖMER KUNDAKÇI

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