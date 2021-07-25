Siz tatile can dostlar otele

Pandemi döneminde en sadık dostlarımız yine evcil hayvanlardı. Onların gezdirme bahanesiyle dışarı çıktık. Evde kapalı kaldığımızda bize bir nefes oldular. Fakat yaz geldi kısıtlamalar gevşetildi. Herkes tatile gitme planları yapmaya başladı. Fakat gitmek istediğimiz işletmelerin bazıları evcil hayvan kabul etse de bazıları maalesef can dostlarımıza hizmet vermiyor. Bu yüzden onları rahat edebilecekleri güvenli bir yere emanet etmek çok önemli. İşte evcil hayvan otelleri ailenizin bir üyesi olan dostlarınıza böyle bir hizmet sunuyor.

KONAKLAMA GECELİK 200 TL

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bulunan Bobyland Köpek Oteli sahibi Bahadır Karabulut, 24 adet bungalov köpek villasının hepsinin bayram tatilinde 15 gün öncesinden dolduğunu söyledi. Otelde veteriner hekim ve sahiplerine köpek eğitimi gibi hizmetler verilirken, aşıları tam olmayan evcil hayvanlar tesise kabul edilmiyor. Otele bırakmadan önceki günlerde evcil hayvanların alışması için sahipleriyle birlikte üç dört saat boyunca tesiste ücretsiz olarak hizmet alırken, gecelik konaklama ücreti ise 90 TL ile 200 TL arasında değişiyor.

YABANCILIK ÇEKMESİN

Yaklaşık olarak 15 yıldır köpek oteli işletmeciliği yaptığını belirten Karabulut, "Daha öncesinde böylesine bir doluluk yaşadığımızı hatırlamıyorum. Sanırım pandemi döneminde herkes evcil hayvan sahibi olmuş. Çoğu müşterimiz arayarak odaların boşalması durumunda kendilerine haber vermemizi istiyor" ifadelerini kullandı. Artık vatandaşların köpek otellerine de alıştığını belirten Karabulut, "Biz müşterilerimizden evcil hayvanlarının kendi mama ve yatak örtülerini getirmelerini istiyoruz ki köpek burada yabancılık çekmesin. Bir de bu tür tesisleri kullanan vatandaşlarımız evcil hayvanlarıyla birlikte gelip tesiste bir kaç saat geçirmeliler" diye konuştu.

KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRİYORLAR

İSTANBUL Zekeriyaköy'deki 200 hayvan kapasiteli tesisisin işletme sahibi Ayşegül Üner "Tarım Bakanlığı'nın standartlarına göre 400 kapasitemiz var, ama biz bunu 200 ile sınırlıyoruz. Şu anda da yaklaşık yüzde 95 doluluk oranındayız, yoğunluk çok fazla. Normal günlerde 50-60 köpek oluyor. Kediler de 10-15 civarında. Kışın bu rakam daha da düşüyor. Köpek ağırlıklı çalışıyoruz ama aklınıza gelecek her hayvana bakma iznimiz var. Sabahları, tuvalet ihtiyacı için dışarıya çıkartıyoruz. Değişik saatlerde de oyun için çıkartıyoruz. Keyifli zaman geçirmelerini istiyoruz. Ücretlendirme gecelik 150 TL küçük hayvanlarda değişiyor" dedi.

METE ALPDÜNDAR