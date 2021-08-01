İZMİR'DE kurulan bit pazarları, uzun bir aranın ardından yeniden antika meraklılarını ağırlamaya başladı. Kentin çeşitli bölgelerinde kurulan pazarlar, özellikle koleksiyonerlerin vazgeçilmez mekanı. Dönem ürünleri biriktiren antika tutkunları pandemi nedeniyle verilen uzun aranın ardından pazarların yeniden kurulmasından memnun. Pazar günleri Tepecik, Ege Mahallesi ve Eşrefpaşa pazaryerinin yanında kurulan bit pazarları müşterilerini ağırlasa da İzmir'in en büyük bit pazarı salı günleri Bornova'da kurulan pazar.
Bit pazarları antika meraklılarını bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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