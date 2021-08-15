Termos çanta ile zaman durdurun

Soğutucu çanta, buzluk çantası gibi isimleriyle de piyasada karşılaşabileceğiniz termos çanta, ısı yalıtımı sağlayan özel bir malzemeden üretilir. Böylece, dışarıdaki hava sıcaklığı veya soğukluğu içerideki gıdaların ısısında değişiklik yaratmaz, içerideki mevcut sıcaklığı veya soğukluğu korur; özetle iç ortamdaki zamanı durdurur. Adı soğutucu çanta olarak bilinse de, soğuk havada manzaranın keyfini çıkarmak için çıktığınız bir doğa yürüyüşünde kahve ya da çayınızı da sıcak tutabilirsiniz.



NE FAYDASI VAR?

■ Termos çantaların en belirgin özelliği ısıyı muhafaza etmeleri. Bu da demek oluyor ki yanınızda taşıdığınız yiyecek ve içecekler dışarıdaki hava koşullarından etkilenmeyecek.

■ Uzun yolculuğa çıkarken sıcak ya da soğuk içeceklerinizi, yiyeceklerinizi bu çanta içine yerleştirebilir yol boyu ısısını korumasını sağlayabilirsiniz.

■ Kamp yaparken, doğa yürüyüşü sırasında, piknikte, sahilde güneşlenirken, deniz kenarında çimlerde gün batımını izlerken veya karlı bir kış gününde dağ eteklerinde mangal yakarken termos çanta büyük avantaj sağlar. Üşüdüğünüz an çantandan sıcacık içeceğinizi çıkarıp yudumlayabilir veya ferahlamak için buz gibi soğuk içeceğinizden içebilirsiniz.

■ Bebeği olan anneler termal gözü olan bir çantanın değerini bilir. Tamamen bir termos çanta olmasa da termal gözü bulunan bebek bakım çantalarında süt, sıcak su veya mamanın sıcaklığı korunabilir.

İHTİYACA UYGUN BOYUT

Termos çanta seçmek için ilk kriter iç hacmi olmalı. Aracınız yoksa büyük boy termos çantaları taşımak sizi yorabilir. Bu aşamada tek başınıza bir plan yapıyorsanız 1 veya 1,5 litrelik küçük termos çantalar size uygun olacaktır.Birkaç saatlik dış mekan aktivitesi planlıyorsanız, yalnız veya 1 kişi daha size eşlik edecekse ortalama 10-20 litrelik bir termos çanta yeterli olacaktır. Ailenizle, arkadaş çevrenizle bir sahil sohbeti ya da kampa gitmeyi planlıyorsanız 30 litre ve üzeri termos çantalar size yeterli gelecektir. Taşıma kolaylığı açısından omuz askılı termos çantaları veya sırtta taşınabilen termos çantaları tercih edebilirsiniz.

ISITMAZ YA DA SOĞUTMAZ

■ Öncelikle dikkat etmeniz gereken nokta, yiyecek veya içeceklerin istediğiniz ısıda olması. Yani, sıcak bir kolayı termos çanta içine koymak bir işe yaramayacaktır. Uygulamanız gereken adım evden çıkmadan önce içeceklerinizi, yiyeceklerinizi ısıtmak ya da soğutmak.

■ Eğer termos çantayı soğutucu amaçlı kullanacaksanız içerisinde buz aküleri ekleyerek performansı ikiye katlayabilir; soğuk kalma süresini uzatabilirsiniz.

■ Termos çantanız her ne kadar işlevini gerçekleştirecek olsa da siz sıcak havalarda çantayı gölge bir yere yerleştirmeyi ihmal etmeyiniz.

■ Termos çantanın içindeki hava akımının korunması için sadece ihtiyacınız olduğu anlarda kapağını açmalı diğer her durumda kapağının tam kapalı olduğundan emin olmalısınız.