Hollywood’un kötü kadınları

HARLEY QUİNN/ MARGOT ROBBİE

DC Comics'in çizgi romanı Suicide Squad'dan uyarlanan 'Suicide Squad: Gerçek Kötüler' filminde 'Harley Quinn' ismi, İtalyanların tuluat tiyatrosu Commedia dell'Arte'ta yer alan Harlequin'den türemiştir. Bu karakter, Batman'in en önemli düşmanlarındandır. İlk olarak Batman: The Animated dizisinde görülen ve Suicide Squad'da kötülüğün zirvesine oturan Harley'i Margot Robbie canlandırıyor.

JENNİFER/ MEGAN FOX

2009 yapımı korku komedisi 'Kana Susadım' filminin canavar ruhlu kızı 'Jennifer' rolünde Megan Fox'u izliyoruz. Lise öğrencisi ve amigo kaptanı Jennifer, güzel ve baştan çıkarıcı görüntüsünün altındaki 'şeytani' ruhla aynı okulda öğrenim gören erkekleri vahşice katlediyor. Hollywood'ın dişi egemen filmleri arasında ilginç bir yer tutan film hem güldürüyor hem de vahşet duygularını kabartıyor.

MİRANDA PRİESTLY/ MERYL STREEP

2006 yapımı 'Şeytan Marka Giyer' filminin kötü karakteri 'Miranda Priestly'i, Hollywood'un en fazla ödüllü aktrisi Meryl Streep canlandırdı. Miranda bu filmde New York merkezli ünlü moda dergisi Runway'in sert mizaçlı editörlerinden biri. Buz gibi tavırları ve kibirli yaklaşımlarıyla moda dünyasında herkesin çekindiği sert bir kadındır. Kariyeri uğruna hiçbir acımasızlıktan çekinmez.

DR. JULİA HARRİS/ JENNİFER ANİSTON

2011 yapımı bir kara mizah filmi olan 'Patrondan Kurtulma Sanatı'nda, bu kez bir kadının erkeği taciz ve kirli oyunlarına alet etmesine tanık oluyoruz. Jennifer Aniston'un oynadığı seksi diş hekimi Dr. Julia Harris, yanında dişçi asistanlığı yapan Dale Arbus'u hem taciz eder hem de kendisiyle ilişkiye girmesi için onu uyuşturarak çektiği uygunsuz fotoğrafları adamın nişanlısına göstermekle tehdit eder.

HELA/ VANESSA MARSHALL

'Thor: Ragnarok' adlı Marvel Comics'in çizgi romanından uyarlanan 2017 yapımı süper kahraman filmi, İskandinav Mitolojisi'ne dayanmaktadır. Mitolojide 'Ölüm Tanrıçası' olan Hela, yine İskandinav Mitolojisi'nin güçlü tanrılarından Thor'un en büyük düşmanıdır. Elindeki çekiçle evrendeki doğa olaylarını dengede tutmaya çalışan Thor'a karşı, ölüm saçan Hela'yı 'Vanessa Marshall' oynuyor.

ANNİE WİLKES/ KATHY BATES

Annie Wilkes karakteri, Stephen King'in 1987 yılında yazdığı Misery romanındaki antagonisttir (ana karaktere karşı düşmanca hareket eden kötü kişi). Romanın 1990'daki 'Ölüm Kitabı' adlı film uyarlamasında bu antikahraman Annie Wilkes, performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ına layık görülen Kathy Bates tarafından canlandırıldı. Wilkes, tüyler ürperten kötülükleriyle sinema tarihine geçti.

DR. JULİA HARRİS/ JENNİFER ANİSTON

2011 yapımı bir kara mizah filmi olan 'Patrondan Kurtulma Sanatı'nda, bu kez bir kadının erkeği taciz ve kirli oyunlarına alet etmesine tanık oluyoruz. Jennifer Aniston'un oynadığı seksi diş hekimi Dr. Julia Harris, yanında dişçi asistanlığı yapan Dale Arbus'u hem taciz eder hem de kendisiyle ilişkiye girmesi için onu uyuşturarak çektiği uygunsuz fotoğrafları adamın nişanlısına göstermekle tehdit eder.

MALEFİZ/ ANGELİNA JOLİE

UYUYAN Güzel'i bilirsiniz. Şimdi bu masal kahramanının nesi kötü diyeceksiniz. İşte hikayenin Robert Stromberg'in 2014'te çektiği fantastik versiyonunda olaylar kötü peri Malefiz'in gözünden anlatılıyor. Topraklarını korumaya çalışırken acımasız bir ihanete uğrayınca o saf kalbi taşa dönüşen Malefiz, artık kin ve öfke kusan bir 'Uyutan Peri'dir! Onu beyazperdede canlandıran ise Angelina Jolie...

KATHRYN MERTEUİL/ SARAH MİCHELLE GELLAR-AMY ADAMS

'Seks Oyunları' film serisinin kötü kadını Kathryn Merteuil, sırasıyla ünlü aktrisler Sarah Michelle Gellar ve Amy Adams tarafından canlandırıldı. Filmde siyah, gri ve koyu renkler giyen bu aşırı üstünlük kompleksine sahip kadın, görünüşündeki güzellik ve zenginliğinin tersine, kendisinden aşağı gördüğü insanların hayatını mahvetmekten zevk alan, duygusal dengesizlikler gösteren bir karakterdir.

MALLORY KNOX/ JULİETTE LEWİS

Vahşice cinayetler işleyen bir çiftin hikayesinin anlatıldığı 'Katil Doğanlar' filminde, Juliette Lewis'in canlandırdığı Mallory Knox, sevgilisi Mickey ile Route 666 otobanına çıkar ve etraflarına acımasızca dehşet saçar. İşledikleri cinayetlerle birer korku ikonu olmanın dışında medyatik hale gelmenin keyfini de çıkaran korkunç ikili, polisi ve basını uzun süre peşlerinden koşturturlar.

BÜLENT GÜRLÜK