VERY CHIC OTEL’den yeni açık büfe konsepti

Bodrum Gümbet'te hizmet veren Very Chic 5 yıldızlı Tatil Köyü'nün CEO'su Ömer Faruk Dengiz, tipik her şey dahil sisteminin dışında bir konsept oluşturduklarını ifade etti. Dengiz, "A La Minute "Son dakikada/ Show Pişirme" yöntemiyle yemek pişirmeyi içeren, alakart her şey dahil sistemini uyguluyoruz. Açık büfede sıraya girmek yerine müşteri masaya oturduğunda, açık büfe menüsünden istediği yemekleri seçiyor. Menümüzde geleneksel Türk mutfağının yanı sıra Akdeniz ve dünya mutfağından da örnekler bulunuyor" dedi.