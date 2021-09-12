  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Pazar VERY CHIC OTEL’den yeni açık büfe konsepti

VERY CHIC OTEL’den yeni açık büfe konsepti

VERY CHIC OTEL’den yeni açık büfe konsepti

12.9.2021

Bodrum Gümbet'te hizmet veren Very Chic 5 yıldızlı Tatil Köyü'nün CEO'su Ömer Faruk Dengiz, tipik her şey dahil sisteminin dışında bir konsept oluşturduklarını ifade etti. Dengiz, "A La Minute "Son dakikada/ Show Pişirme" yöntemiyle yemek pişirmeyi içeren, alakart her şey dahil sistemini uyguluyoruz. Açık büfede sıraya girmek yerine müşteri masaya oturduğunda, açık büfe menüsünden istediği yemekleri seçiyor. Menümüzde geleneksel Türk mutfağının yanı sıra Akdeniz ve dünya mutfağından da örnekler bulunuyor" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

VERY CHIC OTEL’den yeni açık büfe konsepti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.