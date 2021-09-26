Lezzetin ve hizmetin âlâsı: Lezzet-i Alâ

Mutfak kültürümüzde geleneksel yöresel lezzetlerimizin en özel halini sunan Lezzet-i Ala, 2013'te Gaziemir'de kuruldu. Mart ayında ikinci şubesini Çiğli Atakent'te Ekol Hastanesi kavşağında açan Lezzet-i Ala, 330 kişi kapasiteli çok fonksiyonlu, hijyen kurallarına uygun modern bir tesiste faaliyetlerini sürdürüyor. Her türlü etkinliğin gerçekleştirilebileceği modern mimaride geniş ferah mekanda sevdiklerinizle enfes lezzetler eşliğinde keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

KALİTELİ MALZEME KULLANILIYOR

2. katta özel toplantı odaları mevcut. Özel localarda yemeklerinizi size özel alanlarda yiyebilir dostlarınızla keyifli anlar yaşayabilirsiniz. 1200 metrekare alanda çocuk oyun parkı bulunan Lezzet-i Ala, iş yemekleri için de sıklıkla tercih ediliyor. Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere üç servisin verildiği Lezzet-i Ala, sabah 9:00'dan gece 24:00'e kadar servis veriyor. Paket servisi de bulunuyor. Çok özel yöresel ürünlerin sunulduğu, birinci sınıf malzemelerin kullanıldığı fırından sıcak balon ve lavaş ekmeği ile serpme kahvaltı veriliyor. Yanında verilen tulum peyniri ve tereyağı ile lezzet şölenine başlıyorsunuz. Standart serpme kahvaltıda, peynir ve zeytin çeşitleri, mevsimine göre reçeller, bal kaymak, sahanda ve haşlanmış yumurta, tereyağı, domates, salatalık, yeşillikler ve sınırsız çay eşliğinde yöresel bir kahvaltı yapabilirsiniz. Zeytin ve zeytinyağı Aydın'dan ilk üreticiden, memleketlerinden alınıyor. Çorbalarda katkı maddesi bulunmuyor. Çorbalar için 24 saat kemik suyu kaynatılarak ilikleri boşaltılıyor. Mercimek, ezogelin, domates, et suyu, işkembe, dil, beyin, tuzlama, karışık çorba çeşitleri kaşarlı pide servis ediliyor.

ÇALIŞANLAR İŞİNİN EHLİ

Marka oluşumunun bir zorunluluk haline geldiği günümüzün çağdaş anlayışı, satmanın yolunun 'marka olmak'tan geçtiği yönündedir. Güçlü bir markanın değeri, markanın müşteri tercihini ve sadakatini yakalayabilme gücünü gösterir. Markalaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen Lezzet- i Ala ulusal marka olma yolunda ilerlemektedir. Başarılarının sırrını sorduğumda, "İşinin ehli ustaları ile çalışıyoruz ve birinci sınıf malzemeler kullanıyoruz" diyorlar. Fazıl Kaya, kardeşi Tevfik Kaya ile birlikte çocukluklarından itibaren işin içindeler. 1987'den itibaren amcalarından el almışlar. Sektöre yabancı değiller. 2005'te sektörde profesyonel olarak çalışmaya başlamışlar. 2013 yılında Gaziemir'de kendi işletmelerini Lezzet-i Ala'yı açmışlar. Kardeş Tevfik Kaya mutfakta, Fazıl bey sahada. Yılların birikimi tecrübesi ile sevgilerini vermişler bu işe, hep sahada işlerinin başında olmuşlar. 230 kişilik merkez Gaziemir şubesi halen müşterilerine hizmet vermekte. Çok özel bir konseptte hijyen koşullarına uygun hizmet vermekteler. Mekanda birçok alternatif sunuluyor.

USTALARI KARACASULU

Pidede iddialılar, pideleri ile ünlü Karacasulular. Ustaları da Karacasu'dan, ayrıca ustalarını kendileri de yetiştirmektedirler. Özellikle kıymalı Ala ve Kuşbaşılı Ala'nın kenarlarını katlamadan pişiriyorlar. Kıymalı, kuşbaşılı, peynirli, ıspanaklı peynirli, mantarlı, sucuklu, pastırmalı, kavurmalı ve piliç etli çeşitleri bulunmaktadır. Enfes lahmacun çeşitlerini de deneyebilirsiniz. Pizzalardan vejeteryan, karışık, margarita, ton balıklı çeşitleri bulunmaktadır. Kebap çeşitlerinde de iddialılar. Adana, Urfa, Manisa, patlıcanlı, domatesli, Ali Nazik, kuzu ve pilç şiş çeşitleri, ızgara köfte, sarma beyti, kuzu pirzola, dana antrikot, dana bonfile çeşitlerini deneyebilirsiniz. Son söz; mutfak kültürümüzün ülkemizin Anadolu'nun yöresel ve geleneksel lezzetlerini devamını sağlayan Fazıl Kaya ve ekibine teşekkür ediyorum.



ISIMIZI TUTKU ILE YAPIYORUZ

BAŞARILARININ ve lezzetlerinin sırrını sorduğumda Lezzet-i Ala'nın genç başarılı işletmecisi Fazıl Kaya, "Öncelikle sektörün içinden geliyoruz, işimizin hep başındayız. Bu işi sevgi ile tutku ile yapıyoruz. İşimiz her şeyimiz, hayatımız. Ürünlerimiz için birinci sınıf ürünler alıyoruz. Yöresel ve taze ürünler kullanıyoruz. Etlerimiz ve pidelerimizdeki için hayvanı en özel yerden bütün karkas olarak alıyoruz, kendi ustalarımız işliyor, özel kekikli soslarımızla dinlendirip marine edildikten sonra servis ediyoruz. Bizde tazelik ve doğallık ön planda. Her şey günlük ve taze olarak yapılmakta" dedi.