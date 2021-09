Yılların tecrübesiyle faaliyetlerini sürdürüyor

1978'te başlayan bal ve arıcılık faaliyetleri sonucunda markalaşma yolunda adım atarak 2005'te kurulan Baldağı Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, yılların birikimiyle ilerlemesini sürdürüyor. Bal konusunda çeşitli tatlar ve aromalar sunan ve çok zengin bir bitki örtüsüne sahip olan Anadolu'dan özenle seçtiği balları müşterilerine modern tesislerinde el değmeden paketleyerek sunan firma, talep doğrultusunda 2014'te kapasite ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla inşa ettiği 10000 metrekarelik yeni fabrikasında 2015 itibariyle Avrupa standartlarında hizmete başladı.

GIDA GÜVENLİĞİ

Yetkililer kalite politikalarını şöyle anlatıyor: "Süzme bal dolum ve paketleme, petek bal kesim ve paketleme, pekmez dolum ve paketleme, tahin paketleme, polen dolum ve paketleme ve bunların ihracatı ve satışı konusunda çalışmalarını sürdüren Baldağ Gıda kurulduğu günden bugüne; yüksek kalite, üretici menfaatinin korunması, etik değerlere bağlılık ilkelerini benimsedi. Ülkemize, müşterilerimize hizmet vermenin getirdiği sorumluluk ve bilinçle, bugüne kadar bağlı olduğumuz ilkeler doğrultusunda, hizmet kalitesini sürekli kılmak, sürekli iyileştirmeyi amaç edinerek müşterilerimize uluslararası standartlarda ürün ve hizmet sunmak amacıyla ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yönetim olarak, Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini uyguladığımızı, her süreçte sürekli kontrol ile ürünlerimizi koruduğumuzu, sürekli iyileştirme içinde gelişmeye odaklı olduğumuzu, müşteri memnuniyetine en üst seviyede değer verdiğimizi, yasal şartlara uyduğumuzu, kalite ve gıda güvenliği bilincinin yaygınlaştırılması için her türlü konuda görevlerimizi yerine getirdiğimizi, çalışanlarımıza değer vererek sağlıklarını her konunun üzerinde tuttuğumuzu, güvenli gıda gibi konularda ve kendi kontrolünde bulunduğu her aşamada gıdayı korumak için tüm koşulları ve kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz."



32 ÜLKEYE İHRACAT

32 ülkeye bal ihraç eden şirket yetkilileri, "Ülkemize, müşterilerimize hizmet vermenin getirdiği sorumluluk ve bilinçle, firmamızı Türkiye ve dünya bal sektöründe daha üst sıralara taşımak ve dünya çapında bir marka olmak için çıktığımız bu yolda, hedefimize her gün biraz daha yaklaşıyoruz. Doğal, kaliteli ve saflığı belgeli olarak paketlemesini yaptığımız ballarımızla sektörde öncü olmak vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Anadolu'nun geleneksel bal tadını yediden yetmişe herkese tattırmak görev bilinciyle hareket ediyoruz" dedi.