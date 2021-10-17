Akupunktur ve botoks ile migren ataklarına veda

MİGREN ağrıları ile baş etmenin çözümlerinin olduğunu söyleyen Dr. Tayfun Akseki, "Hava değişimine maruz kaldığımız mevsimsel geçiş dönemlerinde migren atakları tetiklenebiliyor. Özellikle bu tip şikayeti olan hastaların atakları sıklaşabiliyor. Buna dönük tedavi olarak akupunktur kürleri uyguluyoruz. Haftada bir sıklıkla gerçekleştirdiğimiz küVrlerle migren ataklarının oluşmasını önlemeye çalışıyoruz. Bunun yanında migren botoksu uygulaması da yapılabiliyor. Migren botoksu uygulaması yaptığımızda etkinin oluşması 72 saat içinde başlıyor. Yaklaşık 12 günde oturuyor. Ondan sonra 4 ay süresince hasta migren ağrısı hissetmiyor. Saçlı deride bazı kaslara, alın bölgesine ve boyunda belli bölgelere uygulandığı için tetikleyici herhangi bir kasılma da olmadığından 4 ay boyunca hasta oldukça konforlu bir dönem geçirmiş oluyor. Akupunktur tedavisi ile migrenin oluşumunu önlemeye dönük bir tedavi uyguluyoruz. Etkili olduğunda hastalarda atakların arası iyice açılıyor.

İLAÇSIZ TEDAVİ SEÇENEĞİ

Migren çok sık görülse de migrenle karışan küme tipi baş ağrıları da mevcut. Özellikle stresli dönemlerde yüz ve saç derisi kasları çok kasıldığında şiddetli bir baş ağrısına neden oluyor. Aynı tedavi bu tip ağrıda da fayda sağlıyor. İlaç tedavisinde kullanılan ilaçların bazı yan etkileri de olabiliyor. Akupunktur tedavisinde etkili noktalara iğneleme yapıldığında şikayeti geçiriyor ve yan etki söz konusu olmuyor. Özellikle midesi hassas kişilerde ağrı kesici kullandığınızda gastrit ya da ülserinde şiddetlenme şikayetleri olabiliyor. İlaçsız tedavi seçenekleri oldukça yararlı. Atakların sıklaştığı dönemde ağrı çok şiddetli ise yaşam kalitesi oldukça düşüyor ve migren botoksu kaçınılmaz oluyor. Akunpunktur uygulaması uzun vadeli tedavide önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor."

■ MELİH DEMİRTAŞ