‘Master Chef’lerden Fabrice’ye geçer not

HİLLTOWN Karşıyaka AVM'de bulunan İzmir'in en özel restoranlarından Fabrice, dünyaca ünlü şeflerin akınına uğradı. Bilsev Group restoranlarından Fabrice dünyaca ünlü İtalyan Master Chef Alessandro Dirienzo, Head Chef Mimmo Pipitone ve Michelin Yıldızlı restoranlarında çalışan 7 yerli şeflerinden biri olan ve Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden Şef Vedat Gökçen'i ağırladı.

Bilsev Group Mutfak Koordinatörü Şef Bilge Erk'in eşlik ettiği dünyaca ünlü şeflere Bilsev Group'un gastronomi hedeflerinden ve misyonlarından bahsedildi.

AKADEMİYE DESTEK

RESTORANLARININ dünya standartlarına ulaşması ve uluslararası alanda tanınırlığının artması amacıyla kurulacak olan Bilsev Mutfak Akademisi hakkında şeflere bilgi verilirken, eğitim konusunda destek beklendiği belirtildi.

Dünyaca ünlü şefler yeni hazırlanan Fabrice menülerinin tadımını yaptı ve menüler hakkında görüşlerini bildirdi. Türk ve dünya mutfağının entegrasyonunun en güzel örnekleri ile karşılaştıklarını belirten dünyaca ünlü şefler, Fabrice mutfağına övgüde bulundu.

BABA PİZZA'YA ZİYARET

BİLSEV Group'un aynı AVM içerisinde bulunan 'Baba Pizza' işletmesini de ziyaret eden dünyaca ünlü şefler burada pizzaların tadına baktı. Ayrıca İtalyan şef Mimmo Pipitone İtalyan pizzası yapmanın fark yaratan inceliklerini mini bir workshopla gösterdi

■ MERT ALPDÜNDAR