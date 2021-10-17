Mis kokulu evler için sağlıklı kokular

KOKULARIN hayatımızdaki önemi yadsınamaz. Duyduğumuz bir koku bizi eski anılarımıza götürebilir, bizleri rahatlatabilir veya enerjimizi yükseltebilir. Güzel kokular her zaman daha iyi hissetmemizi sağlar. Bu sebeplerden dolayı evlerimizin de güzel kokması büyük önem taşır. Marketlerden alınan oda spreyleri ağır kimyasallar içerdikleri ve doğal olmadıkları için genellikle sağlıklı tercihler olmuyor. Kendi oda parfümünüzü yaparak evinizde sağlıklı, ferah ve mis kokulu bir ortam yaratabilirsiniz. Kendi oda parfümünüzü tasarlamanın pek çok yolu var. İşte esansiyel yağ kullanarak yapabileceğiniz oda kokusu tarifleri...

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Karışımı yaparken kullanacağınız bir kap, huni, boş bir şişe (ağzı dar olan küçük bir şişe daha iyi olur), bitkisel yağ (tercihen bebe yağı), kullanmak istediğiniz esansiyel yağ (lavanta, portakal, vanilya, gül), az miktarda saf alkol ya da limon kolonyası ve bambu saplarını önceden hazırlayın. Şişenin yarısını geçecek miktarda bebe yağını dökün. 10-15 damla sevdiğiniz kokudaki yağı damlatın. Bir tatlı kaşığı kadar limon kolonyası ya da saf alkolü ilave edip güzelce karıştırın. Huni yardımıyla oda parfümünü küçük şişeye doldurun. Son olarak da kokuyu dışarı yaymak için 5-6 adet bambu çubuğunu şişeye yerleştirin. Çubukların uçları sivriyse makas yardımıyla sivri kısımlarını kesebilirsiniz. Bu sayede koku daha iyi yayılacaktır.

Lavanta kokusuyla stresi kovun

Lavanta, güzel kokusunun yanı sıra rahatlatıcı ve stres azaltıcı özelliği ile de biliniyor. Öncelikle 1 su bardağı suyu kaynatın. Ardından kaynayan suyu bir kaba boşaltarak içine 1 yemek kaşığı lavanta, 2-3 damla gül yağı ekleyip karıştırın. Sonrasında oda parfümünü şişeye boşaltıp bambu çubuklarını ekleyebilirsiniz.

Vanilya, karanfil ve tarçın uyumu rahatlık veriyor

Oldukça tatlı ve yoğun olan vanilya kokusu oda parfümü yapımında en iyi seçeneklerden biri. Vanilya, tarçın ve karanfilin uyumu ise salon veya yatak odanızda kullanmak için oldukça uygun. 1 bardak suyu cevzeye alın. Suya bir çay kaşığı vanilya (şekerli vanilin de kullanılabilir), bir tutam karanfil ve tarçın kabuğu ekleyin. Bütün malzemeleri birlikte 5 dakika kadar kaynatın. Parfüm soğuyunca küçük bir şişeye alıp ve bambu çubuklarını yerleştirin