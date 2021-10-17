Yeni nesil genç kalma formülü BBL

Hangi kadın aynaya baktığında kendini daha iyi ve genç görmek istemez ki... Her daim genç kalma isteği çok doğal değil mi? Yaşımız ilerlerken, ruhumuzun hep aynı kaldığını söyleriz. Yaş almayı durdurmak imkansız olsa da artık ameliyatsız medikal estetik uygulamaları ile daha genç görünmek mümkün. Çoğumuzun bildiği gibi genetik yaşlanma kendini farklı şekilde gösteriyor. Cilt bir noktaya kadar stres, uykusuzluk ve çevre kirliliği gibi faktörlere karşı dirense de bir noktadan sonra çizgiler, kırışıklıklar, lekeler ve elastikiyet kaybının ortaya çıkması engellenemiyor. Haliyle her yaşlılık belirtisi de farklı farklı uygulamaları önümüze sunuyor. Onlardan biri de BBL tedavisi. İşte bu yeni nesil yaşlanma geciktirici uygulama hakkında merak edilenler...

● BBL nedir? Cildini gençleştirmek ve bunu da ameliyatsız yapmak isteyenlerin tercih ettiği BBL (Broad Band Light) özel bir ışık kaynağından oluşuyor. "Geniş band ışık" anlamına gelen BBL uygulaması, cildi yenileyip gençleştirirken, cilt yaşlanmasını da doğal yollarla uyararak geciktiriyor. BBL, aynaya baktığınızda kendinizi daha genç hissetmenizin yanına bir de kendinizi gerçekten öyle görmenizi sağlayacak şekilde gen yapısını yenileyen bir ışık kaynağı. Aynı zamanda kolajen birikVimi ve elastikiyette artış ile ince kırışıklıklarda, pigmentasyon düzensizliklerinde, lekelerde, damarsal kaynaklı kızarıklıklarda da düzelme sağlıyor.

● BBL nasıl etki eder? BBL cihazı, cildin üst tabakalarına ışık enerjisi gönderiyor, bu ışık enerjisi cildin katmanlarını hafif biçimde ısıtıyor. Hedeflenen bölgelerdeki cilt katmanları tarafından kademe kademe emilen bu ısı enerjisi var olan hücrelerin kolajen üretimlerini tetikleyerek, cildi daha sıkı bir görünüme kavuşturuyor.

● Hangi amaçla kullanılır? Çevresel faktörlere açık olan yüz, dekolte bölgesi, el üzeri, boyun bölgesi gibi alanlarda, cilt sıkılaştırma işlemlerinde, ince kırışıklıkları gidermedecilt tonu eşitleme işlemlerinde, ciltte parlaklık ve canlılık sağlama, güneş lekesi, yaşlılığa bağlı oluşan lekeler veya doğum lekelerinin giderilmesinderozasea (kırmızı yanak) , akne, kılcal damar çatlağı için de başvurulan bir yöntem.

● Kimler yaptıramaz? Güneş ya da solaryum aracılığı ile bronzlaşmış cilde sahip kişilerin faydalanmaları için ciltlerinin doğal rengine dönmesini beklemeleri tavsiye ediliyor. Kalp pili, hamileler ve cilt kanseri olan kişilerin kesinlikle kullanmaması gerekiyor.

● Etkisi ne kadar sürer? Yapılan çalışmalar sonucu, düzenli yapılan BBL uygulamasının, ciltte yer alan uzun dönemli yaşlanma belirtilerini azalttığı ve yeni problemlerin oluşumlarını geciktirdiği gözlemlenmiş.

● Ağrı acı hissedilir mi? Çok konforlu bir uygulama olan BBL işlemi sırasında ağrı veya acı hissetmezsiniz. Lokal anestezi gerektirmez.

● İyileşme süresi nedir? Nelere dikkat etmek gerekir? Uygulama sonrası hemen iyileşme sürecine girildiğinden dolayı sosyal hayatı etkilemez. Ama dikkat etmeniz gerek çok önemli bir konu var. Tedaviden sonra cildinizin direkt güneş ışınlarından veya ultraviyole ışınlarından korunması gerekiyor. Bu nedenle güneş kreminizi sürmeden dışarıya çıkmamalısınız.