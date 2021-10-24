Beyazlara ‘dur’ demenin formülü

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI VE LİMON SUYU

HİNDİSTAN cevizi yağı ve limon suyu karışımı saçı koyulaştıracak reaksiyona neden olur. Limon, asidik ve antibakteriyel özellikleri sayesinde kepek tedavisine de yardımcı olur. Saç dökülmelerine karşı korur. Hindistan cevizi yağı, saç derisini besler ve her bir saç telinize nem verir. Saç kırılmalara karşı daha güçlü ve sağlıklı olur. Hindistan cevizi yağı ile 1 kaşık limon suyunu karıştırın. Nazikçe saç derisine masaj yaparak uygulayın.1 saat bekledikten sonra hafif bir şampuan ile yıkayın. Bunu düzenli olarak saç derinize uygulamanız etkili sonuçlar almanızı sağlar.

CEVİZ YAPRAĞI

CEVİZ ağacının yaprakları junglona olarak bilinen bir madde içerir. Bu madde doğal bir renklendirici görevi görür. Ceviz yaprakları kozmetik sektöründe de sıkça kullanılmaktadır. Saçınızın parlak ve sağlıklı görünümüne yardımcı olur. Ceviz yapraklarını püre haline getirdikten sonra şampuanınızın içerisine koyun. Saçlarınız eskisinden daha parlak ve canlı görünür. Saç siyahlaştırma için ceviz yapraklarından bir çay yapın ve soğuduktan sonra saçınıza masaj yaparak uygulayın. Uyguladıktan sonra 15 dakika beklemeniz yeterli olacaktır. Bunu haftada birkaç kez uygulayın.

KÖRİ YAPRAKLARI

KÖRİ yaprakları, saçların erken yaşta beyazlamasını önler. Antioksidan, vitamin ve mineral açısından zengindir. Özellikle demir eksikliği saçlarda erken yaşta beyazlamaya neden olur. Köri yaprakları demir açısından da zengindir. İçerisindeki B6 vitamini sayesinde saç dökülmelerine karşı etkili sonuçlar sunar. Saç köklerini güçlendirir. 1 demet köri yaprağını 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ile karıştırın. Daha sonra kaynatıp yağını süzün. Soğuduktan sonra saçlarınızın diplerinden başlayarak uçlarına doğru masaj yaparak uygulayın. 40- 45 dakika bekledikten sonra durulayın. Bu karışımı haftada 1 veya 2 kere uygulamanız önerilir. Dilerseniz köri suyu tüketerek de saça olan faydalarından yararlanabilirsiniz.

AVOKADO

MİNERAL, yağlı asit ve E vitamini bakımından zengin olan avokado erken yaşlanmayla ortaya çıkan saçlardaki grileşmeyi önler. Avokado aynı zamanda saçın ihtiyaç duyduğu nemi karşılar. Cansız ve kuru saçların parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar. Saç derisindeki kan dolaşımını hızlandıracak avokado ile saçlarınız eski rengine kavuşacak ve saç rengini daima koruyacaktır. Avokado içini ezerek saçlarınıza ve saç derinize maske uygulayın. Bunu haftada birkaç defa yapmanız yeterlidir. Avokado yağı kullanacaksanız eğer, doğrudan saça uygulayabilirsiniz. Banyo sonrası masaj yaparak saçınıza uygulayın.

SİYAH ÇAY

SİYAH çay, beyaz saçları siyahlaştırmak için etkili sonuçlar sunan diğer etkili bileşendir. Çay, saçlarınızı güçlendirir ve kırıklarınız varsa onları onarır. Saçınızı besler ve mat rengini ortadan kaldırır. İçerisinde bulunan kafein saç dökülmelerine sebep olan DHT hormonunun salgılanmasını önler. 2 çorba kaşığı siyah çayı kaynatın ve limon suyuyla karıştırın. Yarım saat bekledikten sonra saçınıza sürün. Saçınıza masaj yaparak uygulayın ve 40 dakika kadar bekledikten sonra şampuan ile yıkayın. Bu işlemi en az 2 ay düzenli olarak yapmanız önerilir.

KATALAZ İÇEREN BESİNLER

KATALAZ, saç pigmentini koruyan yüksek seviyede enzime sahiptir. Tatlı patates, havuç, kırmızı biber ve mantar gibi besinlerde bulunur. Bunun yanında sarımsak, soğan, brokoli, lahana, karnabahar gibi yiyeceklerde de katalaz bulunur. Bu yiyecekleri düzenli olarak tüketmek erken yaşta saç beyazlamasını önler. Yaşlanma ile ortaya çıkan beyaz saçları azaltır. Katalaz enzimi aynı zamanda yaşlanmayı geciktirir ve kronik durumları önlemeye yardımcı olur. Yine de bu gıdaları olası yan etkilerinden dolayı doktorunuza danışarak tüketmenizde fayda vardır.

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata, saf kakaodan üretilir. Diğer sütlü çikolatalara göre daha fazla antioksidan içermektedir. Bakır içeren bir gıdadır. Bakır içeren gıdalar saçlardaki beyazlamayı durdurur. Bakırın aynı zamanda saç pigmentasyonunda önemli bir yeri vardır. Cildi ve saçı renklendiren koyu pigment melanindir. Melanin bakırdan beslenir ve yeterince bakır alınmazsa saçlar beyazlar. Bitter çikolata da her besin gibi yeterli miktarda alınması gerekir. Miktarı iyi ayarlandığı zaman faydasını gösterir. Tüketim miktarı her bünyeye göre değişkenlik gösterir. Fakat haftada 2-3 kez yaklaşık olarak 30-60 gram tüketilmesi uygundur.

TATLI BADEM YAĞI

BADEM, saçların genç görünmesini sağlayan E ve A vitamini içeren bir gıdadır. Bunun yanında saç dökülmelerine karşı koruyucudur. Kırık saç tellerinin onarılmasını ve saçın daha canlı görünmesini sağlar. Bu sayede saç sağlıklı bir şekilde uzar. Ölü hücreleri temizleyerek kepek sorunundan kurtulmanızı sağlar. Nemlendirici özelliği bulunur. Bu sayede saç bakım yağı olarak da kullanılır. Duştan sonra saçınıza bu yağdan küçük miktarlar alarak uygulamanız saçınızı serbest radikallerden koruyacaktır. Duştan sonra yarım saat saçınızda bekletin ve daha sonra durulayın. Şampuan ile yıkayın. Badem yağını günün her saatinde uygulayabilirsiniz.