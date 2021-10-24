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Haberler Pazar En iyi model seçildiler

En iyi model seçildiler

En iyi model seçildiler

24.10.2021

MODA, sanat ve iş dünyasının 'en'lerinin seçildiği Altıer Academy Moda Ödülleri töreni ünlü isimleri bir araya getirdi. Geceden elde edilen gelir, Kars, Mardin ve Van'daki maddi durumu olmayan öğrencilere burs olarak bağışlandı. Sunuculuğunu Demet Şener'in yaptığı organizasyonda ödül alanlar arasında Tülin Şahin, Derya Uluğ, Eda Ece, Ece Sükan, Erol Köse, Norm Ender, modacılar Ceyda Balaban, Zeynep Tosun ve Emre Erdemoğlu gibi isimler vardı. Törende, manken-sunucu Buse İskenderoğlu, "Yılın En İyi Kadın Modeli" ödülünü alırken, İzmir ve İstanbul defilelerinin aranılan ismi Emre Aydın da "Yılın En İyi Erkek Modeli" ödülüne layık görüldü.

■ ERCAN AKGÜN

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