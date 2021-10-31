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Haberler Pazar Sehit ve gazi yakınları stres attı

Sehit ve gazi yakınları stres attı

Sehit ve gazi yakınları stres attı

31.10.2021

ŞEHİT Aileleri ve Gaziler Derneği (ŞAGAD) üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katıldı. İzmir Valiliği'nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu sonrası şehit ve gazi yakınları, Elvni at çiftliğine giderek stres attı. Aileler, burada doğanın içinde keyifli zaman geçirdi. Çocuklar ise, ata binerek eğlendi. ŞAGAD Başkanı Erdem Çerçioğlu, öncülüğündeki topluluk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı.

■ MELİH DEMİRTAŞ

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